Festival „Geben & Geben“: Eine kleine Erfolgsgeschichte

Es ist eine kleine, feine Erfolgsgeschichte: Vom 1. bis zum 3. August findet – bereits zum fünften Mal – das solidarische Festival „Geben & Geben“ im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße statt. Rund 20 Kunsthandwerker, Designer und Künstler präsentieren an den drei Tagen handgemachte Einzelstücke, originelles Design, außergewöhnliche Handwerkskunst und Upcycling-Werke – und sie spenden zehn Prozent ihres Verkaufserlöses für einen guten Zweck. Die Esslinger Goldschmiedemeisterin Ellen Weber-Mack hat die Idee zu dieser Initiative aus einer digitalen Aktion während der Corona-Pandemie entwickelt.

Ein Projektidee aus der Corona-Zeit

Damals gründete Weber-Mack eine Plattform, auf der sich Künstler, Kunsthandwerker und Designer online austauschen und vernetzen konnten. Die erste Vor-Ort-Messe fand 2021 mit 3G-Regel und Maskenpflicht im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße statt. Das Angebot kam sehr gut an, das Interesse der Besucher ist stetig gewachsen, seit 2024 gibt es mit Esslinger Unterstützung sogar einen Festival-Ableger in Göttingen.

„Aus der Not heraus habe ich mir damals ein Herz gefasst. Und jetzt ist so etwas Schönes daraus entstanden“, freut sich Ellen Weber-Mack. Als sie kürzlich bei einer Veranstaltung Flyer verteilt hat, verglich eine Dame „Geben & Geben“ sogar mit der großen Stuttgarter Designmesse „Blickfang“.

Das Publikum schätzt Weber-Macks Konzept mit seinem familiären Rahmen, den professionell gestalteten Kojen im umfunktionierten Konzertsaal und dem gemütlichen Chillen mit Foodtruck, Drinks und Musik draußen sehr: „Viele kommen und haben einfach ein paar schöne Stunden. Und sie können bei uns die Aussteller ansprechen und direkt zu ihrer Arbeitsweise, ihren Ideen und den verarbeiteten Materialien befragen“, erklärt Ellen Weber-Mack.

Wichtig ist der Initiatorin und der mitveranstaltenden Dieselstraße weiterhin auch der Gedanke, ein Netzwerk zu knüpfen: „Die Kreativen können sich austauschen, sie können von den Erfahrungen der anderen profitieren. Und wenn Produkte zueinander passen, kann man sich zusammentun“, berichtet Weber-Mack, dass aus einzelnen Begegnungen bereits Kooperationen entstanden sind.

„Geben & Geben“ bietet wie immer eine große Bandbreite und ein interessantes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten, handgefertigt und möglichst nachhaltig und regional hergestellt. Es gibt Keramik und Glas, Schmuck, Seife, Kunst und Illustration. Die Aussteller kommen aus München, Pforzheim, Herrenberg, Stuttgart und viele aus Esslingen: So präsentiert etwa Carmen Reuther ihre Baby- und Kindermode Bicupa, Colours of annikin stellt Kunst und Malerei aus, Renate Barth-Engelhorn zeigt Kunst, der Poppinski Concept Store stellt sein Konzept vor, und Laura Gehrung aus Ostfildern bringt aufgearbeitete Möbel mit.

Zehn Prozent des Erlöses fürs Agapedia Kinderzentrum

Dazu gibt‘s – aus Esslingen – Cocktails von kostBar-es, Kaffee aus der Rösterei Lovely Lots von Arthur Goulart Pereira und Spirituosen von der Esslingen Spirits Company. Getragen wird das Festival vom solidarischen Gedanken, deshalb spenden die Ausstellenden jedes Jahr zehn Prozent ihres Erlöses an einen guten Zweck. In diesem Jahr wird das Esslinger Agapedia Kinderzentrum bedacht, das am Samstag mit einer Zirkusvorführung überraschen wird, bevor um 18.30 Uhr Talya zum Konzert einlädt. Und zum Jubiläum dreht sich das Glücksrad von Menschen:Raum Esslingen.

Das Festival „Geben & Geben“ im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße findet am Freitag, 1. August, von 18 bis 21 Uhr, am Samstag, 2. August, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. August, von 11 bis 17 Uhr statt. Der solidarische Eintrittspreis beträgt zwei bis fünf Euro. www.gebenundgeben.de