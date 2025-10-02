Festival für Figurentheater: Esslingen lässt die Puppen tanzen

1 Stefanie Oberhoffs 16 Meter hoher Kasper mit seiner Fliegenklatsche – hier bei einem Gastspiel in Erlangen – wird auch in Esslingen ein unübersehbares Figurentheater-Zeichen setzen. Foto: Erich Malter

Das Figurentheaterfestival „Spielformen“ bringt Mitte Oktober renommierte Ensembles nach Esslingen. Mit neuer Ästhetik knüpft es an eine alte Tradition an.











Link kopiert

Wenn das Figurentheaterfestival „Spielformen“ vom 16. bis 19. Oktober in Esslingen die Puppen tanzen lässt, kommt das nicht von ungefähr. Wurden doch etliche Fäden, an denen Marionetten, Figuren, Objekte oder Aufführungsmöglichkeiten hingen, von Pionieren der Szene in der Stadt gezogen. Zum Beispiel von Beate Paulus, die 1955 in Esslingen den ersten Puppenspielertreff ins Leben rief. Später tourte er durchs Ländle. Oder Wilhelm Preetorius, Landesbühnenschauspieler und Nestor des Puppenspiels: Er verschaffte den Gliedermännern und -frauen eine eigene Bühne an der Esslinger Landesbühne. 1984 ging aus ihr das Literarische Marionettentheater (LIMA) hervor und zog in die Landolinsgasse.