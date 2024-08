Festival Flammende Sterne in Ostfildern startet: Wie sich die Feuerwerk-Profis vorbereiten

Festival Flammende Sterne in Ostfildern startet

1 Seit 20 Jahren organisiert Joachim Berner die Feuerwerkskunst bei den Flammenden Sternen in Ostfildern. Foto: Ines Rudel

Am 23. August starten die Flammenden Sterne im Scharnhauser Park in Ostfildern mit der Show von Joachim Berner. Am Sonntag setzen die kanadische Feuerwerk-Profis einen Schlusspunkt mit starken Effekten.











Lampenfieber hat Craig Steley nach Jahrzehnten als Pyrotechnik-Profi noch immer. „Die Tage vor den Feuerwerksshows sind selbst wir Profis sehr aufregend“, sagt der 63-Jährige. Obwohl er mit der Firma GFA Pyro aus Kanada 50 bis 60 Feuerwerksshows pro Jahr realisiert, lässt sich aus seiner Sicht „keines mit dem anderen vergleichen.“ Wenn das Feuerwerk beginnt, „kann ich das genießen wie alle“. Am Sonntag, 25. August, um 22.15 Uhr setzt die Gruppe den Schlusspunkt beim Festival Flammende Sterne im Scharnhauser Park. Bereits an diesem Freitag, 23. August, geht das dreitägige Festival los. Beginn ist an allen Tagen auf dem ehemaligen Gartenschaugelände um 18 Uhr.