Feste in Esslingen: Esslingen feiert letztes Schwörfest auf altem Marktplatz

1 Bürgerfest wird das Fest, das heute Schwörfest heißt, nach wie vor von vielen genannt. Es ist eine Veranstaltung vornehmlich von Esslingern für Esslinger mit vielen einheimischen Vereinen. Foto: Roberto Bulgrin und Ines Rudel

Tradition steht weit oben auf der Liste der Wörter, die das Esslinger Schwörfest beschreiben. Doch es wird das letzte sein auf dem alten Marktplatz. Warum? Und: Wie geht es weiter?











Mit der Schwörzeremonie am Freitag eröffnete das Schwörfest in Esslingen, das einst Bürgerfest genannt wurde und von vielen Esslingern immer noch so genannt wird. Am Sonntag endet das Fest – und damit könnten auch Zeremonien und Traditionen auslaufen, denn auf diesem Platz wird die Veranstaltung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder stattfinden.