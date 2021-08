1 Die Macher Maximilian und Pia Erbil sowie Foto: oh

Kaum ein Stadtteil feiert so gut und entspannt wie die Pliensauvorstadt in Esslingen. Und zeigt: Ein Leben mit Corona ist offenbar möglich.

Esslingen - Außerhalb der Altstadt ist es in diesen Monaten wohl der geselligste aller Stadtteile in Esslingen: Bereits im Juli haben die Feier-Künstler aus der Pliensauvorstadt demonstriert, wie ein fröhliches und gleichzeitig verantwortungsbewusstes Leben mit Corona funktionieren kann. Und jetzt geht es unter der Regie der Vereins „Pliensauvorstadt live“ gleich weiter. Am kommenden und am übernächsten Wochenende wird auf dem Roten Platz erneut eingeheizt. Der Eintritt ist frei.

Die Pandemie hat alles verdreht

In der Regel war die Hocketse am Roten Platz immer kurz vor dem Stadtteilfest und wurde daher „Vorspiel“ genannt. Die Coronapandemie hat in dieser Hinsicht vieles verändert und verdreht. Das Stadtteilfest wurde nun schon im Juli gefeiert, das kleinere „Vorspiel“ auf zwei Wochenenden verteilt und nachgestellt. So wurde aus dem Vor- ein Nachspiel, wobei die Macher und Organisatoren von „Pliensauvorstadt live“ den alten Namen beibehielten.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ein Verein mit der Mission „Runter vom Sofa“

Massig Werbung wird schon jetzt gemacht, mit Plakaten, aber auch in den sozialen Netzwerken. Wie es sich inzwischen für den Verein gehört, trommelt er auch über die Grenzen des Stadtteils für sein Fest. Vernommen hatte den Ruf im Juli Oberbürgermeister Jürgen Zieger, nun haben sich die Staatssekretärin Ute Leidig aus dem Landesministerium für Soziales, Gesundheit und Integration angekündigt, der Erste Bürgermeister Ingo Rust sowie die Vorsitzende der Esslinger Lebenshilfe, Elke Willi. Nicht von ungefähr: Am 4. September spielt die Band Groove Inclusion, eine Inklusions-Big-Band, die 25 Musiker mit und ohne Behinderung mitbringt. Gespielt werden Songs von Jo Cocker bis Santana. „Für Gänsehautmomente ist gesorgt“, verspricht der Vereinschef Frank Limberger.

Derzeit sieht die Coronaverordnung keine größeren Beschränkungen vor: Die sogenannten 3-G-Regeln gelten im Moment für Feste im Freien nicht. Innerhalb des Veranstaltungsgeländes gelten jedoch Abstands- und Maskenbestimmungen, so der Verein.

Wer sonst noch kommt

Ebenfalls am 4. September kommen die Dicken Fische. Die Band hat weit über 2000 Bühnenauftritte hinter sich und sorgt vor allem für eins: Stimmung. Und es kommen noch weitere interessante Musiker, so High Tide, eine Classic Rock Band aus Heilbronn, die sich im Verlauf der Jahre einen Namen gemacht hat. Sie spielen am 11. September. So wie Linda Wirth, die nicht zum ersten Mal Gast in der Pliensauvorstadt ist. Mit dem Titel „Pride“ hat Wirth im vergangenen Jahr die Hymne des Christopher Street Day in Stuttgart geschrieben. Sie ist aktiv in der LGBT-Szene und unterstreicht den Anspruch der Leute aus der Pliensauvorstadt, offen und vielfältig zu sein. Wirths Motto: „Sei wie du bist und sei stolz darauf.“ „Bereits im Mai hat sie zwei wunderbare Balkonkonzerte in unserem Stadtteil gegeben“, sagt Limberger, „und jetzt sind wir froh, dass sie auf dem Roten Platz spielt.“

Fast alle Mitglieder vom Verein „Pliensauvorstadt live“ sind auch im Bürgerausschuss Pliensauvorstadt aktiv. Der hatte zusammen mit dem Förderverein und dem Mehrgenerationen- und Bürgerhaus bis 2019 das Stadtteilfest organisiert. Da das Fest aber Jahr für Jahr größer wurde und die Organisation immer aufwendiger, gründete sich Ende 2019 der Verein, der inzwischen eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf die Beine bringt. Die Vereinsmitglieder arbeiten allesamt ehrenamtlich.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ein Stadtteil kämpft gegen Klischees