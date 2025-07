Feste im Kreis Esslingen: Fest am Neckar in Nürtingen mit 30 Vereinen und Gruppen

Fest am Neckar in Nürtingen mit 30 Vereinen und Gruppen

1 Am Wochenende feiert die Stadt Nürtingen wieder rund um den Neckar und auf dem Wasser. Foto: 8pm.de

Mit dem Neckarfest bietet die Stadt Nürtingen am 11. und 12. Juli ein Fest rund um den Neckar an. 30 Vereine und Gruppen gestalten das Programm für Generationen.











Der Fluss verwandelt sich am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juli, wieder in eine Erlebnismeile. Beim Nürtinger Neckarfest stehen das Wasser und die Uferbereiche im Zentrum zahlreicher Mitmachaktionen. Musik und Mitmachaktionen runden das vielseitige Programm ab. Rund 30 lokale Vereine und Gruppierungen gestalten die zwei Festtage mit. Am Freitag um 19 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Johannes Fridrich das Fest auf der Bühne am Stadtmuseum.

Sieben Bands und zwei DJs präsentieren auf insgesamt vier Bühnen zwischen dem Stadtmuseum und dem Ruderclub einen bunten Mix aus Rock, Pop, Soul und Schlager. „Das Neckarfest ist ein lebendiger Beleg für unsere vielfältige Vereinslandschaft. Wir machen außerdem damit den Fluss erlebbar und zeigen, über welch hohe Lebensqualität Nürtingen verfügt“, beschreibt Fridrich das Konzept.

Schlager, Partyhits und Pophymnen im Kreis Esslingen

Schlager, Partyhits und Pophymnen stehen am Freitag auf dem Plan. Ab 19 Uhr spielen die „Dirty Saints“ aus Esslingen auf der Bühne am Stadtmuseum. Das „Swing Bohème Orchestra“ ist am Freitag ab 20 Uhr auf der Bühne am Wörth-Areal zu erleben. „Sonic Love“ spielen am Samstag ab 19.30 Uhr auf der Bühne am Ruderclub. Die „BangBags“ treten ab 20 Uhr am Stadtmuseum auf. Weitere Bands, zwei DJs, der Gesangverein Raidwangen sowie die Greenhorn Saloon Dancers sind ebenfalls dabei.

Am Samstag von 16 bis 20 Uhr stehen rund 20 Mitmachaktionen für Familien auf dem Plan. Wie die Bewirtungsstände sind sie rund um den Parkplatz des Wörth-Areals gruppiert. Abkühlung verspricht ein Tauchgang im Becken der Inseltaucher. Wer sich lieber auf dem Wasser bewegen will, kann mit Kajak- und Tretbooten über den Neckar schippern oder sich im Stand Up-Paddling üben.

Praktisches Bezahlsystem und barrierefreie Angebote beim Neckarfest

Das Bezahlsystem mit den Wertmarken hat sich bewährt und wird daher fortgeführt. An den Kassen am Stadtmuseum und dem Ruderclub können diese auch per Kartenzahlung gekauft werden. Nicht verbrauchte Beträge werden an den Kassenstellen bis Sonntag, 13. Juli um 0.30 Uhr zurückerstattet. Für Menschen mit Behinderung gibt es eine „Toilette für alle“. Das Areal am Steinachdreieck ist als Fahrradparkplatz ausgewiesen.

Weitere Informationen: www.nuertingen.de