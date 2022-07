Bauen in Plochingen Aufruhr im stillen Höfle in Plochingen

Die Stadt will mitten im Ort zwei Wohnhäuser samt Arztpraxis bauen. Um möglichst viele Wohnungen zu schaffen, hat sie die Tiefgaragenzufahrt in den Innenbereich verlegt. Was sie einem Anwohner vor zehn Jahren noch selbst verboten hatte. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?