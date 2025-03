Fest in Plattenhardt: Vorbereitungen für Frühlingsfest sind in vollem Gange

1 Das Frühlingsfest hat auch für junge Gäste einiges zu bieten. Foto: Caroline Holowiecki/Archiv

Die Großveranstaltung in Filderstadt-Plattenhardt steht wieder am ersten April-Wochenende an. Wie immer, gibt es ein umfangreiches Programm.











Die Temperaturen steigen, die ersten Blüten gehen auf, die Sonne zeigt sich immer häufiger. Und auch die Gewerbetreibenden, Händler, Dienstleister und Institutionen in Filderstadt-Plattenhardt sind bereits in einer frühlingshaften Aufbruchstimmung. Das Frühlingsfest, die große Schau im Industrie- und Gewerbegebiet zwischen der Hohenheimer und der Schulstraße, steht wieder bevor. Sie steigt traditionell am ersten April-Wochenende. Die 24. Auflage des Frühlingsfests fällt auf den 5. und 6. April. Gefeiert wird an diesen Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung wird diesmal am Samstag um 13 Uhr bei der Firma Holz- und Haushaltswaren Strohbach an der Mörikestraße 62 sein.

Die Veranstaltung zieht bei gutem Wetter stets Tausende Gäste an. Das liegt auch an dem familienfreundlichen Programm mit Musik, Vereinsdarbietungen, Koch- und Backvorführungen, Karussell und Hüpfburg, Kunst, Spielen, Sport und vielem mehr. Schon Wochen vorher ist die Fest-Homepage www.fruehlingsfest-plattenhardt.de reich bestückt mit einem umfangreichen Ausstellerverzeichnis, einem Lageplan, dem Programm und einer Auflistung der Gastro-Anbieter. Ebenfalls hinterlegt ist dort der Fahrplan für den kostenlosen Bus-Ringverkehr zum verkaufsoffenen Sonntag – Beginn um 12 Uhr –, der die Besucherinnen und Besucher aus allen Filderstädter Ortsteilen zum Fest und wieder nach Hause bringt.