Fest in Ostfildern: Bei der Kirbe Nellingen geht’s rund – nicht nur beim Stadtlauf

Einmal mehr wurde die traditionelle Nellinger Kirbe zum Publikumsmagnet, der Besucher von nah und fern anzog. Obwohl diesmal das Wetter nicht ganz mitspielte, machten sich am Wochenende zahlreiche Gäste auf den Weg ins Nellinger Ortszentrum. Bei der Organisation des Stadtteilfestes zogen der Bund der Selbständigen Nellingen (BdS), ortsansässige Vereine und die Stadtverwaltung Ostfildern an einem Strang: Über beide Tage hin wurde ein attraktives Programm geboten, bei dem für jeden etwas dabei war.

Holger Heldmaier, der als einer der vier Vorstände des BdS für das Ressort Kirbe zuständig ist, war voll des Lobes: „Es ist toll, wie engagiert alle mitmachen. Nur gemeinsam können wir den gewaltigen Organisationsaufwand des traditionellen Festes stemmen“. Auf großes Interesse stießen am Sonntag die Verkaufsstände der Handwerker in der Hindenburgstraße, ein Krämermarkt und der Trödelmarkt in der Otto-Schuster-Straße, bei dem man das eine oder andere Schnäppchen machen konnte. Auch die Nellinger Geschäfte, die den Festbesuchern bei einem Tag der offenen Tür ihre Sortimente vorstellten, hatten regen Zulauf.

Pizza, Gyros, Pommes und Rote Wurst – Nellingen gibt sich international

An Speis und Trank mangelte es nicht. Unter dem Dach an der Halle sorgten Vereine für das Wohl der Besucherinnen und Besucher. Neben seinem begehrten Holzofenbrot und Hefezopf bot der Backhäusle Verein würzigen Rahmkuchen an, und bei einer Weinverkostung konnte man edle Tropfen genießen. Natürlich durften auch die traditionelle Rote Wurst vom Grill mit Pommes und ein Bierstand nicht fehlen.

So richtig üppig wurde es dann am Sonntag: An der Hindenburgstraße reihte sich ein Foodtruck an den anderen. Die Besucher hatten die Qual der Wahl zwischen knusprigen Tintenfischringen, türkischer Pizza oder Gyros: Ein wahrhaft internationales Buffet. Wer es eher traditionell liebt, war beim Albverein/Radsportverein Nellingen richtig: Bei einem „Schlachtfest“ gab es allerhand Deftiges zu genießen.

1400 Teilnehmende beim Kirbelauf in Nellingen

1400 Frauen, Männer und Kinder beteiligten sich diesmal am Kirbelauf, der zum 19. Mal stattfand. Foto: Rainer Kellmayer

Ein Höhepunkt war am Samstag wieder der Kirbelauf, der bereits zum 19. Mal die Zuschauermassen anzog. In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitscenter Fiala/Laufschuhwerk Nellingen hatte die Leichtathletikabteilung des TV Nellingen die Organisation übernommen. „Mit mehr als 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir diesmal eine Rekordbeteiligung erreicht“, freut sich Rolf Bauer, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenliefen. Beim Hauptlauf der Männer und Frauen galt es, in fünf Runden eine Strecke von 7250 Metern zu bewältigen. Nach dem Zieleinlauf wurde der Sieger Daniel Burkhardt vom Publikum gefeiert. Bei den Frauen war Emma Waßmer von der TV Nellingen Leichtathletik die Schnellste.