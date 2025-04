Fest in Bad Cannstatt: „Musik und Wein“: Bühnenverlegung wegen Sicherheitsauflagen

1 Die Poller gehören beim Fasching zum Straßenbild – und nun wieder bei „Wein und Musik“. Foto: STZN/Sebastian Steegmüller (Archiv)

Am kommenden Wochenende gibt es feine Weine und viel Musik an vielen Ecken in der Cannstatter Altstadt. Aber nicht alle Ecken können wie gewohnt bespielt werden. Warum ist das so?











Für die Bands, die Veranstaltenden und die Gastroszene in Bad Cannstatt ist beim diesjährigen Fest „Musik und Wein“ am kommenden Wochenende alles ein bisschen anders. Der Grund: Aufgrund von Attentaten in den zurückliegenden Monaten steht auch die traditionelle Veranstaltung unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Daher sind nicht alle Bühnen dort, wo man sie sonst aufbauen konnte. Die Absperrungen für Fahrzeuge machen eine Umplanung notwendig, teilt die Stadt Stuttgart auf Anfrage mit.