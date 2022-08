So war der erste Abend beim Goldgelb-Festival in Aichwald

7 Die Hamburger Band Guacáyo eröffnete das fünftägige Festival. Foto: Roberto Bulgrin

Das Goldgelb-Festival in Aichwald startet nach der Coronazwangspause in seine zehnte Auflage. Am Eröffnungstag bleibt der ganz große Besucherstrom zwar noch aus. Doch am Wochenende locken zahlreiche Bands auf das Sonnenblumenfeld bei Krummhardt.















Es ist schon fast dunkel, als der Schriftzug „Goldgelb“ auf dem Krummhardter Wasserturm über einem Meer von Sonnenblumen erstrahlt. Ein dreijähriger Junge tanzt kurz nach 21 Uhr vergnügt vor der Bühne. Seine Mutter, die seinen einjährigen Bruder in einer Trage am Bauch trägt, sieht ihm lächelnd zu und feiert mit. „Ich tanze unglaublich gerne und deswegen freut es mich auch so, hier sein zu können“, sagt die 35-jährige Elaine Wollmann. Sie besucht zum zweiten Mal das Goldgelb und genießt den Abend sichtlich. „Das Fest hat für mich eine besondere Bedeutung, weil ich vor ein paar Jahren die Sonnenblumen des Goldgelbs als Blumenschmuck auf meiner Hochzeit hatte.“