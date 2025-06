Kreis Esslingen: Sommerlicher Markt im Scharnhauser Park

1 Auf den Traumfeldern im Scharnhauser Park findet der Markt statt. Foto: Markus Brändli

Gartenliebhaber aufgepasst: Kunsthandwerker, Vereine und Händler bieten am Sonntag auf den Traumfeldern im Scharnhauser Park (Ostfildern) Nützliches rund um den Garten an.











Gartentraum, ein verlockender Name für einen Markt. Mit den Obst- und Gartenbauvereinen der Stadtteile hat das Kulturbüro in Ostfildern den Sommermarkt entwickelt. Die nächste Auflage findet am Sonntag, 29. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf den Traumfeldern im Scharnhauser Park statt. Bei der dritten Auflage des Schönwettermarkts gibt es Kunsthandwerk und Gartenbedarf. Außerdem zeigen die Vereine ihr breites Spektrum.

Da der Markt im vergangenen Jahr wegen schlechten Wetters nicht stattfinden konnte, hat die Stadt Ostfildern schon jetzt einen Ersatztermin festgelegt: Sonntag, 27. Juli. Julia Schlipf vom Kulturbüro der Stadt ist es wichtig, die Vereine bei der Veranstaltung ins Boot zu holen. Die Obst- und Gartenbauvereine der vier Stadtteile informieren nicht nur über naturnahe Gärten, Hochbeete oder Imkerei. Sie bieten selbsterzeugte Produkte von Streuobstwiesen an. Kräuterpädagogen präsentieren Produkte aus der Kräuterwerkstatt und Infomaterial. Auch der Naturschutzbund und die bürgerschaftlich Engagierten der Traumfelder sind mit Ständen vertreten.

Mitmachangebote für Kinder bei Gartenevent in Ostfildern

Für kleine und große Besucherinnen und Besucher gibt es Mitmachangebote. In der Kinderaktivwerkstatt darf ein Blumentopf bepflanzt werden. Kräutersalz dürfen die Jungen und Mädchen selbst herstellen. Wer zwischendurch eine Pause braucht, darf sich im Liegestuhl zurücklehnen oder ein Eis, ein Stück Kuchen oder italienische Kaffeespezialitäten genießen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Ausgewiesene Parkplätze befinden sich am Trendsportfeld und an der Alten Wache.

Viele Menschen im Kreis Esslingen verbringen einen Teil ihrer Freizeit im Garten. Foto: picture alliance / dpa

Kontakt Vereine, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie gewerbliche Anbieterinnen und Anbieter mit gartentypischem Angebot dürfen sich über ein Online-Formular unter: www.ostfildern.de/gartentraum anmelden. Bei Fragen hilft das Kulturbüro weiter – Ansprechpartnerin ist Julia Schlipf, E-Mail: j.schlipf@ostfildern.de