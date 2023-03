1 Auf dem künftigen Energiehügel: Markus Friesenbichler mit dem Bürgermeister Philipp Hahn und Michael Werner, verantwortlich für Bau und Technik bei der Stadt (v. l.). Im unmittelbaren Hintergrund das Speicherbecken, am Horizont die Burg Hohenzollern. Foto: Horst Haas

Am Fuße der Burg Hohenzollern entsteht ein Wohngebiet, das künftig innovativ und klimafreundlich heizen wird. Hechingen sieht sich mit der Technologie bundesweit als Vorreiter in der Energiewende.















Markus Friesenbichler ist jetzt schon stolz auf das, was bisher vor allem eine Drecklandschaft ist. Besonders nach Regentagen hängen einem die Erdklumpen an den Schuhen, wenn man mit dem Leiter der Hechinger Stadtwerke zu dem Ort spaziert, mit dem sich die Kommune am Fuße der Burg Hohenzollern in der Energiewende hervortun will. Was sie hier vorhaben, sagt Friesenbichler, ist bisher einzigartig in Deutschland. Entsprechend bekomme er immer wieder Anfragen von Kollegen, wie das denn alles funktionieren soll. Führungen sind schon in Planung, denn die Leute wollen und sollen verstehen, an welchem Rad hier gerade gedreht wird.