Fernsehen und Streaming: Serien-Highlights für 2025

Die Stars der Serie "Maxton Hall": Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Hat die Liebe zwischen Ruby und James im Überraschungshit «Maxton Hall» eine Chance? Wie endet «Stranger Things» und welches neue Abenteuer erlebt «Wednesday»? Das bringt das Streamingjahr 2025.











Berlin - In diesem Jahr stehen neue Episoden von einigen Serienhits an, darunter die zweite Staffel von "Severance" (Apple TV+), dritte Staffeln von "Squid Game" (Netflix), "Diplomatische Beziehungen" (Netflix) sowie "And Just Like That" (Sky).

Auch die vierte Staffel von "The Bear" (Disney+) und die sechste und finale Staffel von "The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd" (Magenta TV) sind angekündigt, außerdem die inzwischen sechste Staffel von "LOL - Last One Laughing" (Prime Video) mit Michael "Bully" Herbig und Gästen.

Eine Auswahl, worauf sich TV- und Streaming-Freunde im neuen Jahr auch noch freuen können:

"Maxton Hall" - Staffel 2

"Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" gehörte in der Streaming-Welt zu den Überraschungshits des vergangenen Jahres. Die Serie hat weltweit Fans und einen regelrechten Hype ausgelöst. 2025 kehrt die Serie mit einer zweiten Staffel auf Prime Video zurück. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden erneut in die Welt von Ruby und James entführt.

Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), eine ehrgeizige Schülerin, hat ein Stipendium an der exklusiven Maxton Hall Academy ergattert. Dort begegnet sie James Beaufort (Damian Hardung), dem reichen, charmanten, aber auch arroganten Schulschwarm. Die erste Staffel endete dramatisch damit, dass James vom plötzlichen Tod seiner Mutter erfährt. Ruby ahnt nicht, welche Probleme nun auf sie zukommen.

"The White Lotus" - Staffel 3

Die mit mehreren Emmys ausgezeichnete Gesellschaftssatire "The White Lotus" über reiche Menschen im Luxusurlaub geht in die dritte Runde. Nach Hawaii und Sizilien reist die achtteilige Serie von Mike White dieses Mal in ein nobles thailändisches Resort.

Mit dabei ist unter anderem der deutsche Schauspieler Christian Friedel ("The Zone Of Interest") als Hoteldirektor. Ein Wiedersehen gibt es mit der ambitionierten Spa-Managerin Belinda (Natasha Rothwell) aus Staffel 1. Die dritte Staffel startet bereits ab dem 17. Februar bei Sky und auf dem Streamingdienst Wow.

"Wednesday" - Staffel 2

Teil eins wurde zum düster-lustigen Serienhit, 2025 geht es mit Jenna Ortega als Titelheldin "Wednesday" wieder zurück an die Nevermore Academy. Anfang Dezember hatte Netflix angekündigt, dass die zweite Staffel der Horrorserie "Wednesday" im Kasten sei. Wann genau der zweite Teil des "Addams Family"-Ablegers zu sehen ist, gab der Streaminganbieter noch nicht bekannt. Die zweite Staffel werde "herrlich düster, verrückt und geheimnisvoll", hieß es in einer Ankündigung.

Wie in der ersten Staffel spielen Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán Wednesdays verschrobene Eltern Morticia und Gomez Addams, auch Emma Myers als Enid Sinclair und Joy Sunday als Bianca Barclay sind wieder dabei.

"Black Mirror" - Staffel 7

Es wird wieder dystopisch bei Netflix: Der Streamingdienst hat sechs neue Folgen von Charlie Brookers Anthologie-Serie "Black Mirror" für 2025 angekündigt, die sich um negative Auswirkungen von Technik und Medien auf die Gesellschaft und Menschen dreht. In den einzelnen Episoden werden stets verschiedene Szenarien gezeigt, die inhaltlich nicht aufeinander aufbauen.

Bei Staffel 7 wird dies laut einer Ankündigung von Brooker wohl nun zum ersten Mal anders: Eine der Episoden sei eine Fortsetzung des Auftakts von Staffel 4, also der mit Emmys prämierten Sci-Fi-Folge "USS Callister".

"Fans der Serie werden die Besetzung eines bestimmten Raumschiffs aus einer unserer Episoden wiedererkennen", sagte Brooker. "Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte von 'Black Mirror' eine Fortsetzung gemacht." Ansonsten kündigte er für die neue Staffel eine Mischung aus verschiedenen Genres und Stilen an - wie es eigentlich auch bei den Folgen zuvor üblich war.

"The Next Level"

Prestigeprojekt der ARD (Drehbuch: Alexander Osang), das in Berlin spielt und am 24. Januar in der Mediathek startet und danach im Ersten läuft. Lisa Vicari spielt die Hauptrolle einer Investigativjournalistin, Jens Harzer ist als kalter Geschäftsmann zu sehen, der seine systemkritischen Ideale verraten hat.

Der Titel "The Next Level" steht laut ARD für die Verlockungen der pulsierenden Metropole Berlin. "Der rätselhafte Drogentod einer jungen US-Touristin, die nach einer durchtanzten Nacht in einem Technoclub ums Leben kommt, bietet den Ausgangspunkt für die sechsteilige Drama-Serie, die hinter die Kulissen von Clubkultur, Gentrifizierung und Kommerzialisierung der Hauptstadt blickt."

"Stranger Things" - Staffel 5

Fast drei Jahre mussten Fans von "Stranger Things" auf die neue Staffel der Sci-Fi-Mystery-Serie aus dem Hause Netflix warten. Und das, nachdem die vierte mit einem spektakulären Cliffhanger endete. Hopper (David Harbour) wurde zwar mit Joyce (Winona Ryder), Eleven (Millie Bobby Brown) und Mike (Finn Wolfhard) wiedervereint. Doch ihre Kleinstadt Hawkins schien in der bislang letzten Folge dem Untergang geweiht.

Seitdem feierte immerhin ein brandneues "Stranger Things"-Theaterstück am Londoner West End Premiere. Das aber erzählt nur die Vorgeschichte zur Kultserie um den diabolischen Vecna (Jamie Campbell Bower), der in der Serie später Unheil über Hawkins bringt. Jetzt also soll es endlich auch im Fernsehen weitergehen.

Die fünfte und zugleich letzte Staffel von "Stranger Things" spielt im Jahr 1987. Die acht Folgen, deren Titel die Serienmacher Matt und Ross Duffer bereits veröffentlicht haben, sollen jeweils Spielfilmlänge haben und alle offenen Fragen klären. Wann genau das große Finale von "Stranger Things" bei Netflix beginnt, ist bislang allerdings nicht bekannt.

"Cassandra"

In der Netflix-Thrillerserie "Cassandra" geht es um das älteste Smarthome Deutschlands. Das betagte Hi-Tech-System erwacht nach mehr als 50 Jahren zum Leben - und mit ihm die elektronische Haushaltshilfe, gespielt von Lavinia Wilson.

Als Samira (Mina Tander) mit ihrer Familie in das leerstehende Haus einzieht, ahnt sie nichts Böses. Doch bald sieht sie sich mit einem längst antiquierten Weltbild und den düsteren Absichten der in den 1970er Jahren erschaffenen Cassandra konfrontiert. Der Sechsteiler wurde in Köln und Umgebung gedreht. Regisseur und Drehbuchautor ist Benjamin Gutsche ("All You Need").

"Monster" - Staffel 3

Nach Jeffrey Dahmer sowie Lyle und Erik Menendez steht bei Netflix schon der nächste Killer in den Startlöchern für die Anthologie-Serie "Monster". Angeheuert hat Serienschöpfer Ryan Murphy dafür als Hauptdarsteller den Serienstar Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy"). Der Schauspieler soll Edward "Ed" Gein spielen, einen bestialischen Serienmörder im Wisconsin der 1950er Jahre. Die Serie startet wahrscheinlich frühestens Ende 2025.