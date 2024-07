Fernsehen: Sport1 schafft nächtliche Sexfilmchen ab

1 Sport1 hat sein Nachtprogramm umgestellt. Dort sollen künftig keine "Sexy Clips" mehr laufen. Foto: picture alliance / dpa

Die «Sexy Sport Clips» haben Sport1 viele Jahre lang Werbeumsätze in der Nacht beschert. Jetzt ist Schluss.











Link kopiert

Ismaning - Der Fernsehsender Sport1 strahlt nachts künftig keine Erotiksendungen mehr aus. Die "Programm-Offensive" greife ab dieser Woche, teilte der Kanal aus dem bayerischen Ismaning mit. Auch der Branchendienst "dwdl.de" berichtete. Bisher liefen in der Nachtschiene viele Jahre lang "Sexy Sport Clips", unterbrochen von Telefonsex-Werbung.

Das ist mit Anbruch der neuen TV-Saison nun Vergangenheit. Der Free-TV-Sender hat laut Mitteilung lauter neue Dokutainment-Formate erworben. Darunter sind die Formate "Highway Cops" und "Highway Patrol", die für die BBC produzierte Serie "Neighbourhood Blues", die Serie "Cops – Verbrecher im Visier" sowie "Border Patrol – Kuba", "Border Patrol – Lateinamerika" und "Border Patrol – Rom".

Die Formate werden sowohl tagsüber als auch in der Nachtschiene ausgestrahlt. "Somit wird Sport1 seine bisherige Nacht-Sendeschiene entsprechend neu gestalten", so der Sender. Sport1-Manager Christian Madlindl erläuterte: "Über unser bestehendes Sportangebot hinaus bauen wir so, wie bereits angekündigt, unser Entertainment-Portfolio mit starken Dokutainment-Strecken in der Tages- und Nachtschiene aus."