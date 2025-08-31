Fernsehen: Silbereisen punktet bei seinem Mausflug

1 Vor ihrer Pause hatte Moderatorin Esther Sedlaczek ihren Kollegen und Vertreter Florian Silbereisen in der Show begrüßt. (Archivbild) Foto: Annika Fußwinkel/WDR/Foolproofed/dpa

Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der «großen Maus-Show» bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.











Köln - Weil sich die eigentliche Moderatorin im Mutterschutz befindet, sprang ein Mann ein, der bislang für Schlager- statt Quiz-Shows berühmt war: Florian Silbereisen. Der 44-Jährige schlug sich bei der Moderation der ARD-Sendung "Die große Maus-Show" wacker. Er hatte sogar eine größere Reichweite am Samstagabend als die letzte Ausgabe.

Im Schnitt 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Samstag das Erste ein, was etwa 350.000 mehr waren als bei der Ausgabe Anfang Juli. Damals war die letzte Ausgabe von Esther Sedlaczek vor ihrer Babypause um eine Woche auf den 5. Juli verlegt worden - wegen der Übertragung des Finales der U-21-Fußball-Europameisterschaft am 28. Juni.

"Ein wirklich gelungener, Achtung Wortspiel, Mausflug!"

Silbereisen wurde am Sonntag etwa vom Branchendienst "DWDL.de" sehr gelobt. Er habe mit erkennbarem Spaß am Spiel und gutem Gespür für Spontaneität die Show absolviert und sollte vielleicht öfter aus der Schlagerschublade geholt werden, so der Kommentar: "Ein wirklich gelungener, Achtung Wortspiel, Mausflug!"

Ende Juni hatte Sedlaczek (39), die das Format seit 2023 moderiert, zu ihrer Vertretung gesagt: "Ich möchte mir nicht anmaßen, einem so tollen und erfahrenen Moderator wie Florian Silbereisen "No-Gos" zu geben." Sie werde auf jeden Fall die Ausgabe mit ihrem Vertreter schauen.

Für Silbereisen, bekannt für ARD-Schlager-Sendungen und das ZDF-"Traumschiff" war der Job neues Terrain.

Silbereisen hat sich mit Sedlaczek vorbereitet

"Bereits vor meiner Zusage war es mir sehr wichtig, mich mit Esther auszutauschen", hatte er der dpa im Juni gesagt. "Bei einem gemeinsamen Mittagessen in München haben wir viel geredet und Esther hat von der Show und dem Team in höchsten Tönen geschwärmt. Ich war dann bei der letzten Aufzeichnung in Köln dabei und als ich ankam, hat mich die Maus höchstpersönlich in Empfang genommen", berichtete der Moderator. "Das war tatsächlich ein sehr besonderer Moment, den ich nie vergessen werde."