Fernsehen: Sieger bei The Biggest Loser: Ben nahm mehr als 68 Kilo ab

1 Viel Gewicht verloren: Bens neuer Look Foto: Benedikt Müller/Joyn/dpa

Mit mehr als 145 Kilo ging der 42-jährige Ben in die Abnehm-Show von Sat.1. Jetzt ist er fast um 70 Kilo leichter und um 50.000 Euro reicher. Damit ist ihm etwas möglich, das unvorstellbar war.











Weil am Rhein - Der Gewinner der Sat.1-Show "The Biggest Loser" hat 68,6 Kilo abgenommen. Ben (42) aus Weil am Rhein war mit 145,9 Kilo in der Sendung gestartet. Er verlor dann nach und nach fast die Hälfte seines Körpergewichts und wiegt nun laut Sendung 77,3 Kilo.

Im Finale am Montagabend siegte der Geschäftsmann mit einem prozentualen Gewichtsverlust von 47,02 Prozent vor seinen Konkurrentinnen Purja mit 45,38 Prozent und Nicole mit 43,16 Prozent.

Was Ben mit der Siegprämie macht

Damit geht auch die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro an den Teilnehmer aus Baden-Württemberg. Ben zeigte sich selig. Sein Leben habe sich durch den Auftritt in der Show von Sat.1 und Joyn komplett verändert: "Ich fühle mich richtig gut und bin endlich wieder voller Energie. Dinge, die früher unvorstellbar waren, wie zum Beispiel einen Marathon zu laufen, sind heute Realität für mich. Meine Lebensqualität ist enorm gestiegen und den Gewinn werde ich in den Umbau meines Hauses investieren."