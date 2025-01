Fernsehen: Sam Dylans Dschungelprüfung: Viel Gekreische, null Sterne

1 Null Sterne für Sam Dylan. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Sam Dylan strotzt oft vor Selbstbewusstsein. Doch zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons und einige Ratten ließen ihn kleinlaut werden. Die Kakerlaken waren schließlich sein Limit.











Link kopiert

Murwillumbah - Reality-Star Sam Dylan hat sich durch seine Dschungelprüfung gekreischt, ging am Ende aber leer aus. "Das Ziel ist: zwölf Sterne", trat er zuerst selbstbewusst zur Mutprobe in einem australischen Höhlensystem an. Doch die vielen Tiere, die ihn in den Löchern unter der Erde empfingen, ließen den 33-Jährigen in der zweiten Folge der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" schnell ganz still werden.

Zwei Echsen, 25 Skorpione, ein Dutzend Pythons und ein Schwung Ratten - Dylans Kreischen wurde immer heftiger. "Eine Ratte hat mich angeleckt", schrie der Dschungelcamper. Als dann noch Geröll und eine Vielzahl von Kakerlaken auf den Reality-Darsteller niedergingen, brach er die Prüfung ab: Ich kann nicht mehr, ich muss raus. Ich kriege keine Luft." Die bis dahin gesammelten vier Sterne gingen somit verloren. Die Bilanz: Null.

Drei Prüfungen - kein Stern

Es war bereits die dritte Prüfung, bei der Dylan keinen Stern holte. Auch zu einem Bungee-Sprung in 50 Meter Tiefe hatte er sich am Vortag nicht überwinden können. Und bei einer Ekelessen-Verkostung hatte der Kandidat die ihm servierte Bullenlippe ausgespuckt.

Nach der Niederlage in der Höhle fand der Mittdreißiger irgendwann seine Sprache wieder und warb um Verständnis: "Ich konnte nicht mehr. Man bricht da ja auch nicht einfach aus Spaß ab." Zu seinen Mitcampern sagte er nach seiner Rückkehr: "Für mich war es die schlimmste Prüfung, die es geben könnte."

Lilly Becker (48), Model sowie Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, reagierte dennoch enttäuscht und irritiert: "Er hat vier Sterne gehabt." Dann breche man doch nicht ab. Auf die Camper kommt damit eine karge Reismahlzeit zu - vielleicht nicht die letzte. Denn das Publikum wählte Dylan prompt schon wieder in die nächste Prüfung.

In der neuen Staffel auf RTL und RTL+ laufen alle 17 Live-Shows zur Primetime um 20.15 Uhr. Die erste Folge erreichte laut AGF Videoforschung 4,0 Millionen Zuschauer (18,9 Prozent Marktanteil). Das Finale von "IBES" ist am 9. Februar geplant.