Fernsehen: Promi-Paar Gehlen und Bezzel: Die Arbeit hält uns zusammen

Hamburg - Das Schauspieler-Ehepaar Johanna Christine Gehlen (54, "Nord bei Nordwest") und Sebastian Bezzel (53, Eberhofer-Krimis) dreht gern zusammen. "Die Leute wundern sich gern, dass wir immer noch zusammen sind, obwohl wir so viel gemeinsam arbeiten", sagte Gehlen bei einem Pressetermin in Hamburg. Und fügte schmunzelnd hinzu: "Ich denke manchmal, dass wir immer noch zusammen sind, weil wir so viel zusammen spielen." Nächstes Projekt der beiden, die seit 2009 verheiratet sind und zwei Kinder haben: die Comedy-Serie "Die StiNos", zu sehen ab Herbst auf Sat.1.

Privat ein lebendiges Ehepaar

Darin verkörpern beide - wie es der Titel suggeriert - ein stinknormales Paar in mittleren Jahren, das ein extrem mittelmäßiges Leben führt. "Die zwei leben nicht wirklich - sie reagieren höchstens auf die Außenwelt. Das ist ganz traurig", erklärte Gehlen im Rahmen der Vorstellung des Programms 2024/25 der Sendergruppe ProSiebenSat.1 Media in der Hansestadt. Dennoch wirke es sehr komisch, denn beide hätten die Rechnung ohne ihre Familie, Kollegen und Nachbarn gemacht.

Gefragt, wie lebendig auf einer Skala zwischen eins und neun sie denn das private Paar Bezzel/Gehlen einordnen würde, antwortete sie: "sieben". Manch einer würde ihnen vielleicht aber auch nur "zwei" zugestehen. Es komme ja auf auch die Sichtweise an.

Zuvor waren die beiden Schauspieler etwa 2020 in der sechsteiligen Culture-Clash-Serie "Da is ja nix" als bayerisches Hochstapler-Ehepaar im Norden der Republik zu erleben. Bezzel ist in Bayern aufgewachsen.