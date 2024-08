Fernsehen: Neues Gesicht im RTL-Dschungel - und die Frage des Abends

2 Die neue Mitbewohnerin sorgt nicht für Begeisterung. Foto: -/RTL+/dpa

Köln - Nach dem Rausschmiss von David Ortega bleibt seine Pritsche im RTL-Dschungelcamp nicht lange leer. Der einstige "Köln 50667"-Darsteller wurde in der dritten Folge der am Samstag auf dem Streamingdienst RTL+ veröffentlichten Sonderstaffel "Showdown der Dschungel-Legenden" durch Reality-Sternchen Elena Miras ersetzt. Diese erklärte direkt: "Das Beste kommt zum Schluss."

Nicht einmal richtig angekommen störte sich die 32-Jährige gleich an der "Betten-Situation", was für ordentlich Zoff sorgte. Mehr als ein kühles Willkommen" gab es aber auch davor schon von ein paar Mit-Camperinnen nicht. "Da sehe ich ein paar Alphaweibchen bei uns, die um ihre Position bangen", kommentierte Moderator Mola Adebisi.

Die neue "Ich bin ein Star"-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Diesmal ist vieles anders: RTL zeigt die Staffel nicht zum Jahresbeginn, sondern im Sommer. Schauplatz ist nicht Australien, sondern Südafrika. Die Sendung läuft nicht live, sondern wurde aufgezeichnet. Und es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die "Legenden", wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.

Wen würdet ihr essen?

Die Frage des Abends kommt von Reality-Sternchen Kader Loth. Sie will von den Bewohnern wissen, wen sie im Camp essen würden. Die Wahl fällt zunächst auf den ältesten: Schauspieler Winfried Glatzeder (79).

Intervention kam von Ex-Kicker Thorsten Legat: "Den kannst du nicht essen, der ist wie ein alter Knochen." Der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest hat schon eine Alternative: Kader.

Geringer Ekel-Faktor bei Prüfung

In der Dschungelprüfung mussten sich an der "Kompoststation" die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur beweisen. Sechs Sterne waren der Lohn, der Ekel-Faktor hielt sich bei der Prüfung in Grenzen.

Für Reality-Star Gigi Birofio war auch schon vor den wenigen gewonnen Sternen der Hunger groß, "ich will mich nicht mal vermehren". Da helfen die ins Camp geschmuggelten Brühwürfel und Gewürze von Giulia Siegel auch nicht. Die Moderatorin versteckte quasi ihr Gewürzregal in ihrem Kissen - wurde aber erwischt und musste die Salze und Kräuter wieder abgeben. Ungesalzenes Essen kommt für die 49-Jährige aber nicht infrage: "Ich habe nichts gegessen."