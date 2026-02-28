5 Mattli holte sich mit seinem Jive das Direktticket. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Die neue Staffel von «Let's Dance» startet mit starken Auftritten und bekannten Gesichtern. Ein Schweizer Sportler holt sich die Gunst der Zuschauer und Jury - und damit auch ein wichtiges Ticket.











Köln - "Ninja Warrior Germany"-Kletterer Joel Mattli hat die Latte für die anderen Kandidaten bei der RTL-Show "Let's Dance" weit nach oben gehängt. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 31-Jährige in der ersten Ausgabe der neuen Staffel das sogenannte Direkt-Ticket. Damit kann er in der nächsten Folge von "Let's Dance" nicht rausfliegen.

Der Schweizer Sportler war auch der Jury-Liebling am Freitagabend. Für seinen Jive, der als anspruchsvoller Tanz gilt, sammelte er 22 Punkte. "Der holt heute das Direkt-Ticket", prognostizierte nach der Darbietung der eigentlich mehr als kritische Juror Joachim Llambi.

"Bester Tanz in einer Kennenlernshow"

Gemeinsam mit Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack und zwei Tanz-Profis lieferte der Züricher ab. Doch auch die 33-Jährige überzeugte die Jury. Sie holte bei der Wertung 21 Punkte und landete damit auf dem zweiten Platz.

"Das war der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe", urteilte Llambi fast überschwänglich - und startete auf Instagram direkt ein Voting. Darin forderte er seine rund 125.000 Follower auf abzustimmen, ob Mattli beim nächsten Latein-Tanz mit oder ohne Sakko (also oben ohne) auftreten soll. Die Antwort fiel eindeutig aus.

19. Staffel mit vielen bekannten Gesichtern

In der nunmehr 19. Staffel von "Let's Dance" schickt RTL wieder eine recht typische Promi-Mischung aufs Parkett. Schauspieler treffen auf Sportler, jüngere Internet-Stars sowie Vertreter anderer Formate. Jeder von ihnen bekommt eine Profitänzerin oder einen Profitänzer als Coach an die Seite. Ein Paar gewinnt am Ende einen großen Discokugel-Pokal sowie den Ehrentitel "Dancing Star 2026".

Mit dabei sind diesmal etwa Schauspielerin Esther Schweins (55, "RTL Samstag Nacht"), No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43), Moderatorin Sonya Kraus (52, "talk talk talk") sowie Content-Creatorin Betty Taube (31).

Bei den Männern gingen unter anderem der chronisch hibbelige Sänger Ross Antony (51, früher Bro'Sis), Komiker Simon Gosejohann (50, "Comedystreet"), und Social-Media-Star Willi Whey (31) an den Start. Die überraschendste Figur ist wohl Gustav Schäfer, der als Schlagzeuger von Tokio Hotel bisher im langen Schatten seiner sehr präsenten Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz stand.