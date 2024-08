Fernsehen: Kaulitz-Brüder treten in TV-Show gegeneinander an

1 Welche Show werden die Zwillinge vorstellen? (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

Prominente betätigen sich in einem neuen ProSieben-Unterhaltungsformat als Show-Erfinder. Auch zwei berühmte Zwillinge sind dabei, stehen aber nicht auf einer Seite.











Unterföhring - In einer neuen ProSieben-Show treten die Sänger und Podcaster Bill und Tom Kaulitz gegeneinander an. Sie sind die ersten der prominenten Gast-Stars bei der Reihe "Die Superduper Show", die am 17. September an den Start geht. Moderatorin wird Katrin Bauerfeind sein, wie ProSieben mitteilte. Die Zwillinge, die früher in Magdeburg wohnten und heute in den USA leben, werden in vier Folgen zu sehen sein.

Fünf Prominente inszenieren jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows kommen von Kindern. Das Studiopublikum entscheidet: Wer kreiert "Die Superduper Show" des Abends?

"Zum ersten Mal treten die Zwillingsbrüder nicht miteinander, sondern mit drei weiteren prominenten Show-Erfindern gegeneinander an", kündigte ProSieben an. "Und das in allen vier Folgen. Was kommt am besten an? Vielleicht "Schere Stein Rasiert", die Show, bei der die Verlierer am Frisuren(-un-)glücksrad drehen müssen? Oder "Mein Napf Dein Napf", wo es darauf ankommt, Tiere kulinarisch zu überzeugen? Oder doch eher "Sing meine Frage - Das Quizkonzert", in dem die Fragen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen vorgesungen werden?".