Fernsehen: Frühschicht in der Kakerlaken-Fabrik: Dschungel-Neuheiten

1 Das RTL-Dschungelcamp startet wieder. Foto: Boris Breuer/RTL/dpa

RTL schickt eine neue Schar von Halb-Prominenten nach Australien. Gewohnt hakelig dürfte ihre Anpassung an mieses Essen, Getier und Camp-Konflikte werden. Aber auch das Publikum muss sich umgewöhnen.











Murwillumbah/Köln - Dass das Dschungelcamp nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera ein Abenteuer ist, ist kein Geheimnis. Es gibt wenige Fernsehproduktionen, für die ein ähnlicher logistischer Aufwand betrieben wird, wie für die fröhliche Maden-Verkostung im fernen Australien.

Dschungelcamp-Gagschreiber Micky Beisenherz fasste den Arbeitsrhythmus vor Ort in seiner "Stern"-Kolumne einmal so zusammen: "Anstrengend? Na, arbeiten Sie doch mal 16 Nächte zwischen 14 und 22 Stunden am Stück."

Ein Grund: Will man aus Australien live in das deutsche Abendprogramm senden, muss man sehr früh anfangen - wegen der Zeitverschiebung. Geht es in Europa auf Mitternacht zu, hat der Tag in Down Under erst begonnen. Das wirkt sich auf die Arbeitsabläufe aus.

Start um 5.15 Uhr "Queensland-Zeit"

In der neuen Staffel, die ab 24. Januar um 20.15 Uhr auf RTL und RTL+ läuft, wird nun sozusagen noch einmal an der Uhr gedreht. Denn RTL verändert den Ausstrahlungsrhythmus und schiebt seinen Reality-Tanker durchgehend auf den prominenten Sendeplatz um 20.15 Uhr deutscher Zeit. Erstmals werden alle 17 Live-Shows zur Primetime zu sehen sein - das ist ein Novum. Bislang galt der spätere Abend nach 22.00 Uhr als klassische Dschungel-Zeit.

Das bedeutet auch: Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen muss sich künftig noch früher zum Dienst vor der Kamera melden. Ein Start um 20.15 Uhr deutscher Zeit bedeute 5.15 Uhr "Queensland-Zeit", wie RTL erläutert.

Ein Sprecher erklärt zugleich: "Für unsere erfahrenen Moderatoren und einen Teil der Produktionsmitarbeiter bedeutet der 20.15-Uhr-Termin zwar einen früheren Arbeitsbeginn in Australien, aber gleichzeitig auch einen täglich gleichbleibenden Tagesrhythmus." Durch "Schichtsysteme" werde zu jeder Uhrzeit am Tag gearbeitet. Auf diese Weise könne man qualitativ hochwertige Live-Unterhaltung "17 Tage am Stück realisieren".

Rezept: Ein wenig Zoff, Ekel und Entblößungsbereitschaft

Der neue Sendeplatz, über den in der Branche schon seit einiger Zeit spekuliert worden war, ist die auffälligste Änderung in der 2025er-Ausgabe. Er allein dürfte allerdings noch keine Würze in die neue Dschungel-Suppe bringen - dafür braucht es schon die beteiligten Mehr-oder-minder-Promis, ein wenig Zoff, Ekel, Entblößungsbereitschaft und die übliche Selbstüberschätzung.

Auch darum hat sich RTL - nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung - nach Kräften bemüht. Auf der Casting-Liste finden sich erprobte Krawall-Kräfte aus anderen Shows, ein paar überraschende Namen und allerlei biografischer Ballast, den man ganz gut am Lagerfeuer ausbreiten könnte.

"Jetzt ist Schluss mit lustig"

Auf den Weg macht sich etwa Lilly Becker, Model sowie Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker. Im Vorlauf zum Urwald-Showdown erweckt die 48-Jährige den Eindruck, auf einer Art Mission zu sein. "Viele Leute haben im letzten Jahr meinen Namen missbraucht und über mich gesprochen", sagte sie zum Beispiel RTL. "Und jetzt ist Schluss mit lustig: Lilly, zeig dich!" Für Menschen, die auf weitere Einblicke in den ereignisreichen Becker-Kosmos hoffen, dürfte das verheißungsvoll klingen.

Einen anderen bekannten Namen bringt Alessia Herren mit in den Dschungel. Sie inszeniert sich in bewährter Weise als Nachfolgerin ihres gestorbenen Vaters Willi Herren (1975-2021), der 2004 in der zweiten Staffel zu den Pionieren des Formats zählte.

"Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor 20 Jahren im Dschungel war, genau da, wo ich jetzt bin", sagte Alessia Herren RTL ganz von der Geschichte beseelt. Dass die 23-Jährige auch weniger sanft formulieren kann, zeigte sie allerdings jüngst im RTL-Format "Sommerhaus der Stars". Mehrmals wurden dort Formulierungen weggepiepst.

Mit Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) ist der obligatorische Ex-Sport-Recke dabei, mit Timur Ülker (35) der oft verpflichtete Typus des "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielers. Mit Darsteller Pierre Sanoussi-Bliss (62, "Der Alte") kommt jemand in den Dschungel, der in Reality-Sendungen unverbraucht ist und Sätze sagt wie: "Ich bin die Diversität in einer Person: als Ossi, als Schwuler, als Schwarzer. Mehr geht erstmal nicht" (Quelle: RTL).

Wird eine "Reality-Legende" Dschungelkönigin?

Am anderen Ende der Reality-Erfahrungsskala sind Yeliz Koç und Maurice Dziwak einzusortieren. Koç (31, "Der Bachelor") wird von RTL in ihrem Steckbrief sogar "Reality-Legende" bezeichnet, was dem Berufszweig etwas kontraintuitiv eine gewisse Gravität verleiht.

Dziwak ("Are You The One? Realitystars in Love") wird dagegen als "Reality-Star" geführt. Der 26-Jährige aus Oberhausen gilt - um es zurückhaltend zu formulieren - als recht meinungsstark, was je nach Dosis aber hilfreich sein kann, um etwas Schwung in das Sozial-Gefüge am Lagerfeuer zu bringen.

Und was ist noch neu dieses Jahr? Dieses Mal mussten die ersten Teilnehmer schon zwei Tage vor Beginn des Spektakels in die Wildnis aufbrechen. "Völlig überrumpelt", so RTL, wurde die Hälfte der Camper aus ihren Hotelzimmern erst zum Helikopter und dann in den Dschungel gescheucht. Der Rest folgte einen Tag später.

Es geht auch um 100.000 Euro

Beliebteste Luxusgegenstände - jeder darf zwei dabei haben - sind auch dieses Jahr Kopfkissen, Stofftiere und Gesichtskosmetik. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack hat ebenso wie Dahlmann Ohrenstöpsel mitgebracht, um sich gegen Stress, Schnarcher und Lagerfeuer-Gossip abzuschirmen. Koç hat einen Hilfsgegenstand dabei, um sich nicht auf die Toilette setzen zu müssen.

Ülker nimmt ein Familienfoto mit ins Camp: "Damit ich weiß, wofür ich kämpfe und niemals vergesse, wo ich herkomme." Schauspielerin Nina Bott ("GZSZ") hat sich ausgerechnet eine australische Lippenpflege ausgesucht, auf die sie nach eigenen Worten seit 20 Jahren schwört.

Insgesamt kämpfen zwölf Promis um den Sieg und 100.000 Euro. Wer alles überstehen will, sollte einigermaßen ausgeschlafen sein.