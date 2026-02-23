Fernseh-Newcomerin im Krimi: Wie eine Stuttgarterin zur Mörderin im Dortmund-„Tatort“ wurde

Wie eine Stuttgarterin zur Mörderin im Dortmund-„Tatort“ wurde

1 Im „Tatort“ spielt Lorena Jurić (rechts) die Prostituierte Maria Novak (links), die anfangs als Zeugin gilt, später jedoch als Täterin entlarvt wird. Foto: WDR/Thomas Kost/Birgit von Bally

Ein Krimi mit vielen unerwarteten Wendungen war der Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD. Wer ist die Stuttgarterin, die in ihrer Rolle überraschend als Mörderin entlarvt wird?











Mehrere Morde im Dortmunder Rotlichtmilieu führen das Ermittlerduo Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) im Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD auf die Spur serbischer Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg. Ein serbischer Clubbesitzer wird erschossen – offenbar war er einst an Massenvergewaltigungen bosnischer Frauen beteiligt. Nicht nur verabschiedet sich in dieser Folge Stefanie Reinsperger als Kommissarin Rosa Herzog nach zehn Folgen aus der Krimireihe, auch sonst nimmt die Handlung eine überraschende Wendung.