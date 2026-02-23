Fernseh-Newcomerin im Krimi: Wie eine Stuttgarterin zur Mörderin im Dortmund-„Tatort“ wurde
1
Im „Tatort“ spielt Lorena Jurić (rechts) die Prostituierte Maria Novak (links), die anfangs als Zeugin gilt, später jedoch als Täterin entlarvt wird. Foto: WDR/Thomas Kost/Birgit von Bally

Ein Krimi mit vielen unerwarteten Wendungen war der Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD. Wer ist die Stuttgarterin, die in ihrer Rolle überraschend als Mörderin entlarvt wird?

Mehrere Morde im Dortmunder Rotlichtmilieu führen das Ermittlerduo Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) im Tatort „Schmerz“ am Sonntagabend in der ARD auf die Spur serbischer Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg. Ein serbischer Clubbesitzer wird erschossen – offenbar war er einst an Massenvergewaltigungen bosnischer Frauen beteiligt. Nicht nur verabschiedet sich in dieser Folge Stefanie Reinsperger als Kommissarin Rosa Herzog nach zehn Folgen aus der Krimireihe, auch sonst nimmt die Handlung eine überraschende Wendung.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.