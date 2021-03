1 Daheimlernen, während andere in der Klasse sitzen – das machen manche Kinder weiterhin. Foto:

Wer Bedenken hat, kann seine Kinder derzeit auch weiterhin zu Hause unterrichten lassen. Doch wie viele machen davon Gebrauch?

Stuttgart - Weil sie demnächst umziehen, lässt ein Stuttgarter Elternpaar seine zwei Kinder derzeit trotz offener Grundschule daheim. „Wir wollen keine Quarantäne riskieren“, sagt die Mutter. Denn seit das Land die Regelungen verschärft hat, müssen – wenn eine Virusmutation auftaucht – nicht nur die direkten Kontaktpersonen zwei Wochen in Quarantäne, sondern auch deren Haushaltsangehörigen. Falls also in einer Klasse ihrer Kinder ein solcher Fall nachgewiesen würde, müsste wohl die ganze Familie daheim bleiben. Der Umzug fiele damit aus. Deshalb bleiben Sohn und Tochter erst einmal weiterhin im Fernunterricht – obwohl ihre Klassen bereits wieder zusammen lernen.

Möglich ist diese Lösung, weil die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg bereits seit vergangenem Frühjahr ausgesetzt ist, nicht aber die Schulpflicht. Wer also Bedenken hat, sein Kind derzeit in den Unterricht zu schicken, hat Anspruch auf Fernlernmaterial.

Eine Möglichkeit von der allerdings offenbar bislang kaum Eltern Gebrauch machen. Zu diesem Ergebnis kommt der Verband Bildung und Erziehung (VBE) auf Anfrage unserer Zeitung. Der Verband habe in den Schulen vor Ort nachgefragt, so ein Sprecher des Verbandes.

Das Kultusministerium hatte zuletzt Ende Oktober erhoben, wie hoch der Anteil der Schülerinnen und Schüler ist, die dauerhaft vom Präsenzunterricht befreit sind. Damals lag er bei rund einem Prozent. „Darunter waren auch jene Kinder, die aufgrund einer Risikogruppe aus gesundheitlichen Gründen vom Präsenzunterricht befreit wurden“, so eine Sprecherin des Ministeriums. Aktuellere Zahlen habe man allerdings nicht.

Der VBE geht davon aus, dass mehr Schülerinnen und Schüler daheim bleiben werden, wenn die Inzidenzen weiter steigen. Laut dem Verbandssprecher lasse sich das bereits in den Landkreisen beobachten, „wo die Inzidenzen schon bei 100 und höher liegen“.