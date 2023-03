Ferienwohnungen in Stuttgart im Visier

Die Stuttgarter SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Steinhülb-Joos kritisiert, dass die Stadtverwaltung das im Sommer 2021 verschärfte Zweckentfremdungsverbot zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts in der Landeshauptstadt nicht stärker durchsetze. Es zielt darauf ab, die Zahl der Ferienwohnungen einzudämmen. Dabei könnten die Behörden doch nun wirksam prüfen, ob eine Nutzung als Ferienwohnung zulässig sei oder ob aufgrund der Gesamtdauer von kurzzeitigen Vermietungen eine Zweckentfremdung von Wohnraum vorliege, und deshalb dagegen vorgehen. Das Gesetz soll auch dem Leerstand Einhalt gebieten, der beträchtlich ist, wie die Stadt in den vergangenen Monaten zu berichten wusste: Ihr wurden Hunderte Wohnungen angeboten, um dort in der Regel ukrainische Flüchtlinge unterzubringen.