Ferienprogramm über Ostern: Diese Angebote gibt es für Kinder im Kreis Esslingen

1 Ein tierisches Vergnügen in den Osterferien verspricht das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, das unter anderem zum Osterlamm filzen einlädt. Foto: Veranstalter

Eier bemalen, Lämmer filzen oder ein Abenteuertag bei der Gustav-Jakob-Höhle – Langeweile kommt in den Osterferien sicher nicht auf. Wir geben einen Überblick über Aktionen im Kreis Esslingen, bei denen eine Anmeldung noch möglich ist.











Ob tierische Leckereien herstellen oder Höhlen erkunden: Wer kurz entschlossen noch ein Kinderprogramm für die Osterferien sucht, wird an verschiedenen Stellen im Kreis Esslingen fündig.

Das Freilichtmuseum in Beuren etwa bietet in beiden Ferienwochen Aktionstage an. Beginn ist am Dienstag, 15. April, mit einer Spurensuche zu kuriosen Gegenständen im Museum.

Am Karsamstag, 19. April, und am Ostersonntag, 20. April, dreht sich alles um das Gießen von Zuckerhasen: Die Zuckerbäckerfamilie Waldmann stellt die süßen Hasen her.

Süße Leckereien stellt die Zuckerhasenwerkstatt der Familie Waldmann an Karsamstag und Ostersonntag im Freilichtmuseum Beuren her. Foto: Freilichtmuseum Beuren

Die zweite Woche startet am Dienstag, 22. April, mit einem Blick auf schwarze Katzen, Rübengeister und andere Erscheinungen rund um das Thema Aberglaube. Zum Abschluss können am Freitag, 25. April, Tiere aus Naturmaterialien gebastelt werden.

Weitere Programmpunkte gibt es im Internet auf der Seite www.freilichtmuseum-beuren.de.

Biosphärengebiet: Osterlämmer und Dinosaurier

Zu zwei Aktionen in den Osterferien lädt das Biosphärengebiet Schwäbische Alb am Dienstag und Mittwoch, 15. und 16. April, ein. Kinder ab sechs Jahren können am Dienstag Osterlämmer oder kleine Teppiche aus Wolle herstellen. Die Aktion findet im Biosphärenzentrum in Münsingen-Auingen statt.

Am Mittwoch können sich Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren auf eine „Zeitreise in die Urzeit der Schwäbischen Alb“ begeben. Treffpunkt ist das Schützenhaus in Lichtenstein-Unterhausen. Weitere Informationen findet man auf der Seite www.biosphaerengebiet-alb.de.

Basteln im Städtischen Museum in Esslingen

Kinder ab sechs Jahren können sich im Esslinger Stadtmuseum im Gelben Haus gleich an mehreren Terminen künstlerisch erproben. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem 3-D-Ostereier basteln oder „Kleine Wunder – optische Täuschungen entstehen“. Anmeldung bis 48 Stunden vor der jeweiligen Veranstaltung per E-Mail an museen@esslingen.de oder unter der Telefonnummer 07 11 / 35 12-32 40.

Mehrer Jugendhäuser sowie die Schulsozialarbeit des Kreisjugendrings Esslingen bieten am Donnerstag, 24. April, einen Erlebnistag rund um die Gustav-Jakob-Höhle an. Nebst einer Entdeckungstour sind bei jungen Leuten von zehn bis 15 Jahren auch Muskeln, Geschick und Teamgeist gefragt. Näheres zur Anmeldung gibt es unter www.kjr-esslingen.de.