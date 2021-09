Kläranlage stillgelegt Abwasser von den Fildern fließt bald nach Mühlhausen

Die Kläranlage in der Ostfilderner Parksiedlung wird nach 62 Jahren demnächst stillgelegt. Die Aufbereitung des Wassers erfolgt künftig im Hauptklärwerk in Mühlhausen. In Esslingen wird dafür eigens ein neuer Kanal gebaut.