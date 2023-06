1 Zum Auftakt wird vor der Zehntscheuer gebastelt und gespielt Foto: /Andreas Kaier

Am Nachmittag Spielen und Basteln – die Zehntscheuer in Deizisau bietet Kindern im Grundschulalter in den Ferien eine willkommene Abwechslung.















Link kopiert

Keine Schule und die Freunde verreist: In den Ferien kann es Kindern ganz schön langweilig werden. Nicht so in Deizisau, denn derzeit geht dort die diesjährige Bauwagenaktion der Zehntscheuer über die Bühne. Kinder im Grundschulalter sind jedes Jahr eingeladen, in der Ferienwoche nach Pfingsten von 14 bis 16.30 Uhr gemeinsam zu basteln und zu spielen. Alles, was für einen gelungenen Nachmittag benötigt wird, ist in einem alten Bauwagen. Der macht am Donnerstag noch einmal auf dem Festplatz Station und am Freitag steht er zum Abschluss der Aktion auf dem Parkplatz vor dem Kinderhaus Arche Noah. Kinder können an allen Tagen einfach vorbeischauen und mitmachen, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Der legendäre Bauwagen hatte einen Plattfuß

Zum Auftakt waren am Dienstag etwa 20 Kinder vor die Deizisauer Zehntscheune gekommen. Zwar war alles Spielmaterial vor Ort, doch den legendären Bauwagen suchten die Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer an diesem Nachmittag vergebens. Der Grund: Das bunt bemalte Fahrzeug hatte einen platten Reifen und musste von Mitarbeitern des Deizisauer Bauhofs erst noch repariert werden, bevor es am Mittwoch auf dem Marktplatz zum Einsatz kommen konnte. Den Bauwagen hatte die Zehntscheuer im Jahr 2000 gebraucht gekauft. Seither kommt er regelmäßig in den Pfingstferien zum Einsatz, aber auch bei anderen Angeboten der Zehntscheuer, etwa während der Sommerferien in der Kinderspielstadt KleinNeFingen. Wenn er nicht gebraucht wird, steht er auf dem Gelände des Bauhofs, dessen Mitarbeiter sich auch um das Fahrzeug kümmern.

Unsere Empfehlung für Sie Eltern-LAN in der Zehnscheuer bietet Einblicke in die Welt der Computerspiele Eltern zocken wie ihre Kinder Zwei Medienpädagogen haben Eltern in der Zehntscheuer in Deizisau in die Welt der Computerspiele eingeführt. Sie wollten Verständnis für die jüngere Generation wecken.

Für Paul Rüdiger von der Zehntscheuer, der die Aktion in diesem Jahr gemeinsam mit weiteren Mitarbeiterinnen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern organisiert hat, bezeichnet das Angebot als eine „Eltern entlastende Maßnahme“. Von einer Halbtagesbetreuung oder einem Ersatz für die Kernzeitbetreuung will er aber nicht sprechen. „Dafür sind die zweieinhalb Stunden am Nachmittag zu kurz und das ist auch nicht unsere Aufgabe“, sagt er. Während der Bauwagen in früheren Jahren die ganze Woche über ausschließlich am Freibad seinen festen Platz hatte, tourt er seit einigen Jahren in den Pfingstferien eine Woche lang quer durch Deizisau, um möglichst viele Kinder zu erreichen. Eines der wenigen Male, an dem er nicht unterwegs war, war im Corona-Jahr 2021. „Da haben wir das digital gemacht“, berichtet Paul Rüdiger. Kinder konnten sich in der Deizisauer Zehntscheuer Kisten mit Bastelmaterial abholen und im Internet gab es jeweils ein Video mit einer Anleitung dazu.

Einmal im Monat lockt der „Bunte Samstag“

Die Bauwagenaktion ist aber nur eines von einigen weiteren Angeboten, die die Zehntscheuer Kindern im Grundschulalter regelmäßig macht. Einmal im Monat gibt es den Bunten Samstag, an dem die Kinder ebenfalls gemeinsam basteln können. Der geht das nächste Mal am 17. Juni von 10 bis 12 Uhr über die Bühne. Papperlapapp ist ein Angebot zur spielerischen Sprachförderung und findet immer mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr in der Zehntscheuer statt. An jedem ersten Dienstag im Monat treffen sich die Kids zur „Bastelei am Dienstag“, das nächste Mal am 13. Juni.