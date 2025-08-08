Feriengruppe in Filderstadt: Achtjähriges Mädchen in Bus belästigt – Polizei sucht Täter

1 Ein Kind wurde in einem Bus mutmaßlich sexuell belästigt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (Symbolbild) Foto: imago images/KS-Images.de

In einem Linienbus in Filderstadt (Kreis Esslingen) soll ein bislang unbekannter Mann ein Kind sexuell belästigt haben. Die Polizei ermittelt.











Ein acht Jahre altes Mädchen ist in einem Linienbus in Filderstadt (Kreis Esslingen) mutmaßlich sexuell belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmittag in einem Bus der Linie 76 auf der Strecke zwischen Plattenhardt und Bernhausen.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich eine Ferienbetreuungsgruppe zu dieser Zeit im Bus, als ein unbekannter Mann das Kind unsittlich berührt haben soll. Eine Betreuerin schritt ein und soll daraufhin von dem Täter beleidigt worden sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun mit einer Personenbeschreibung nach dem Unbekannten. Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose und ein T-Shirt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.