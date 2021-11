1 In Bayern gilt am Montag wieder Maskenpflicht im Unterricht. Dagegen will die Landesregierung hier „oben ohne“ mit der Schule starten. Foto: dpa/Matthias Balk

Kultusministerin Schopper hält trotz Warnstufe im Land am Unterricht ohne Maske fest. Damit flammt pünktlich zum Ende der Herbstferien der alte Streit wieder auf.















STUTTGART - Nach den Herbstferien starten die Schulen am Montag ohne Maskenpflicht im Unterricht. Zugleich will Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) die Infektionszahlen nächste Woche im Auge behalten und die Entscheidung gegebenenfalls revidieren. „Dass wir dann auch kurzfristig die Maskenpflicht am Platz wieder einführen, behalten wir uns ausdrücklich vor“, erklärte sie am Donnerstag.

Zuvor hatten Landesschülerbeirat, Landeselternbeirat, der Realschullehrer- und der Philologenverband in einer gemeinsamen Erklärung darauf gedrungen, wegen der steigenden Fallzahlen, die Maskenpflicht im Unterricht sofort wieder einzuführen. „Die Schulen müssen offen und zugleich sichere Orte bleiben“, forderten die vier Verbände.

Verbände fürchten Schulschließungen

Nach Ausrufung der Warnstufe im Südwesten fürchten die Verbände, dass es wieder zu Schulschließungen kommt. „Wenn die Schulen weiterhin offen gehalten werden sollen, muss der Schutz der Kinder und Lehrkräfte verstärkt werden, sonst kommt es zu schrittweisen Schulschließungen durch zunehmende Quarantänemaßnahmen, die letztlich zu einer kompletten Schulschließung führen“, klagen sie. Sie verweisen auf Bayern und Thüringen, die mit einem frühen Verzicht auf die Maske im Unterricht mittlerweile Spitzenwerte bei Fünf- bis 14-jährigen Coronainfizierten hätten.

Kultusministerin Schopper verwies darauf, dass bei einem Erreichen der Alarmstufe die Maskenpflicht automatisch greife. Gleiches gelte, wenn es einen Infektionsfall in der Klasse gebe. „Diese Automatismen greifen bereits“, sagte sie und verwies darauf, dass die Maske auch freiwillig getragen werden könne.