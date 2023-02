Ferienbeginn in Baden-Württemberg

1 Am Wochenende sollten Autofahrer viel Geduld mitbringen. (Symbolfoto) Foto: imago images/ANP/ via www.imago-images.de

Am Wochenende beginnen in Baden-Württemberg die Faschingsferien. Doch auf dem Weg zum Ferienziel sollten Autofahrer viel Geduld einplanen, sagt der ADAC.















Zum Beginn der Faschingsferien in Baden-Württemberg ist Geduld bei Reisenden gefragt. Von Freitag bis Sonntag rechnet der ADAC Württemberg mit viel Verkehr auf den Routen in die Ski-Gebiete, wie Sprecher Julian Häußler auf Anfrage mitteilt. Neben Baden-Württemberg starten auch Bundesländer wie Bayern, das Saarland und europäische Nachbarländer wie die Niederlande in die Faschings- und Winterferien.

Richtung Alpen rechnet der ADAC mit einer besonders hohen Belastung, auch wegen Baustellen, die ein hohes Staurisiko bergen. Definitiv auf Stau einstellen, sollten sich Autofahrer auf der Enztalquerung-Baustelle auf der A8 bei Pforzheim. Mit weiteren Staus sei auf folgenden Autobahnabschnitten zu rechnen:

– A5 Karlsruhe – Basel

– A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

– A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

– A8 Stuttgart – München

– A81 Stuttgart – Singen

Früh am Morgen oder erst abends aufbrechen

Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstag zwischen 10 und 15 Uhr dürfte es laut ADAC die längsten Staus geben. Wer das Staurisiko reduzieren möchte, „sollte früh am Morgen oder erst am Abend aufbrechen“, empfiehlt Häußler. Für zeitlich flexible Menschen sei auch Sonntag ein guter Reisetag, hier soll es wesentlich ruhiger auf den Straßen zugehen.

Auch in Österreich und der Schweiz viel Verkehr

Auch in Oberösterreich, Kärnten und Teilen der Schweiz beginnen die Ferien, deshalb sei auf den „typischen Winterstaustrecken“ mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zu diesen Strecken zählt beispielsweise die Gotthard-Route, die Zufahrtsstraßen der Skigebiete in Graubünden und im Wallis, die Tauern-, Inntal,- und Brennerautobahn in Österreich, sowie die Fernpass-Route durch die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen.

Tipps für die Fahrt

Der ADAC gibt Autofahrern außerdem folgende Tipps für die Fahrt:

– „Ausreichend Zeitpuffer einplanen“, rät Häußer vom ADAC, „und sich auf Verzögerung durch Staus einstellen.“ Wer ohne großen Zeitdruck unterwegs ist, fährt nachweislich konzentrierter und kommt meist sicher am Ziel an.

– Vor der Abfahrt volltanken, damit die Heizung im Stau laufen kann und warme Decken und Getränke einpacken.

– Schneeketten nicht vergessen. Wer auf höher gelegenen Bergstrecken und Pässen unterwegs ist, kann auf dicke Schneedecken auf der Straße treffen. „Vor der Fahrt sollten sich Autofahrer informieren, auf welchen Strecken Schneekettenpflicht besteht“, empfiehlt der ADAC.