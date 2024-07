Ferienbeginn am Flughafen Stuttgart: Das müssen Fluggäste beim Ferienstart beachten

1 Zum Start der Sommerferien herrscht am Stuttgarter Flughafen Hochbetrieb. Foto: www.brwildlife.com/Bianca Renz

Zum Ferienbeginn am 25. Juli herrscht am Flughafen Hochbetrieb. Deshalb sollten Passagiere spätestens zwei Stunden vor der Abreise am Flughafen sein. Der verkehrsreichste Tag wird am 29. Juli erwartet.











Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg ab dem 25. Juli erwartet der Flughafen Stuttgart viel Betrieb in den Terminals. Verkehrsreichster Tag des Ferienstarts ist der Montag, 29. Juli. Da erwartet der Flughafen 260 Starts und Landungen. Zu den Spitzenzeiten frühmorgens und nachmittags sollten Reisende mit längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen rechnen. Deshalb sollten sie mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein.

Die Bundespolizei empfiehlt, spätestens 90 Minuten vor dem Abflug bei den Passagierkontrollen zu sein. Mit so wenig Handgepäck wie möglich geht es dort schneller. In den drei Terminals wird jeweils auf Bildschirmen angezeigt, an welchen Kontrollstellen es am schnellsten geht. Da sollten Urlauber flexibel sein und sich die Warteschlange mit der kürzesten Zeit aussuchen.

Anfahrt mit öffentlichem Nahverkehr

Bei der Anfahrt wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Der Flughafen ist mit der S-Bahn, der Stadtbahn und mit Bussen aus der Region gut zu erreichen. Wer sich mit dem Auto zum Abflug bringen lässt, sollte die geltende Kiss & Fly-Regelung vor dem Terminal beachten: Dort darf bis zu acht Minuten gratis gehalten werden, um ein- oder auszuladen. Parkplätze sollten vorab im Internet gebucht werden. Wer mindestens sieben Tage verreist, kann mit dem Sommerangebot der Betreibergesellschaft Apcoa seinen Platz reservieren. Auf dem Parkplatz P 0, der etwa sieben Gehminuten von den Terminals entfernt ist, darf eine Stunde lang kostenlos geparkt werden.

Die beliebtesten Reiseziele im Sommer sind Palma de Mallorca und Antalya. Im Norden sind Stockholm, Sylt oder das isländische Keflavik gefragt. Außerdem wird von Stuttgart nach Bordeaux an die Atlantikküste und ab Juli auch nach Tunis und nach Tiflis in Georgien geflogen.

Weitere Informationen: www.flughafen-stuttgart.de