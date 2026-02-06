Femizid in Wohnheim: „Sehr bewegend“ – Bei der Trauerfeier erklingt Mahas Stimme ein letztes Mal

„Sehr bewegend“ – Bei der Trauerfeier erklingt Mahas Stimme ein letztes Mal

1 Im Wohnheim an der Türlenstraße wurde Maha D. umgebracht. Foto: Lichtgut/Piechowski

Ein Femizid an einer Kollegin erschüttert die Mitarbeitenden des Stuttgarter Klinikums. Wer war Maha D.? Bei einer Trauerfeier wird an ihr Leben erinnert.











Zum Abschied haben sie noch einmal ihre Stimme hören dürfen. Bei der Trauerfeier für die Pflegehelferin Maha D. am Stuttgarter Klinikum haben ihre Kolleginnen und Kollegen die Aufnahme eines tunesischen Lieds eingespielt, die Maha D. auf ihre Facebookseite gestellt hatte. „Das war natürlich sehr emotional für alle, die sie kannten“, sagte Jan Steffen Jürgensen, der Medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart, nach der Feier. Trotz der Trauer und der vielen Tränen habe er den Eindruck gehabt, der feierliche Rahmen und die gegenseitige Unterstützung hätten allen geholfen. Die interne Feier fand am Donnerstag statt. Die Mitarbeitenden trafen sich im „Raum der Stille“ des Klinikums am Standort Bad Cannstatt.