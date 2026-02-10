Femizid in Schrozberg: Ehemann soll Frau erschossen haben

1 In Schrozberg laufen die Ermittlungen. Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa

Ein Mann soll in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) mehrfach auf seine Ehefrau geschossen und sie dadurch tödlich verletzt haben. Die 38-Jährige sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei mit. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige sei wenig später im Nahbereich festgenommen worden. Zu den genauen Umständen der Festnahme machte ein Sprecher zunächst keine Angaben.

Der Mann soll am Vormittag mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse auf seine Frau abgegeben haben. Der Polizeieinsatz hatte sich auf der Rückseite eines Geschäfts- und Wohnhauses abgespielt. Eine Gefahr für die Bevölkerung hatte den Angaben nach nicht bestanden.

Zum genauen Hergang und den Hintergründen blieben zunächst viele Fragen offen. Ob es sich bei dem Gebäude um eine Wohnadresse von Verdächtigem und Opfer handelte, ob eine mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurde und wer die Polizei informierte, teilte die Behörde zunächst nicht mit.