Nach dem Aus fürs Happy Cats Café Kriegt Stuttgart nun ein weiteres Katzencafé?

In Stuttgart könnte die nächste Filiale eröffnen, wenn sich ein Franchisenehmer findet: Der Katzentempel breitet sich seit zehn Jahren in Deutschland aus. Das in München gestartete Katzencafé ist längst ein ausgewachsenes Restaurant – und ein Erfolgsmodell.