Femizid in Kirchheim unter Teck: Frau stirbt eines gewaltsamen Todes – Verdächtiger gefasst

1 Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts in Kirchheim unter Teck. Foto: David Inderlied/dpa

Die Polizei hat in Kirchheim unter Teck einen 26-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine 30 Jahre alte Frau getötet zu haben.











Link kopiert

Wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Esslinger Kripo gegen einen 26-Jährigen aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) , in dessen Wohnung am Sonntagmittag die Leiche einer Frau gefunden wurde. Der polizeibekannte und vorbestrafte Mann, der in dringendem Verdacht steht, seine 30 Jahre alte Freundin getötet zu haben, sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr war die Polizei telefonisch von einer Frau informiert worden, die über Social Media eine entsprechende Nachricht des 26-Jährigen erhalten hatte. An dessen Wohnung trafen die Polizeibeamten auf den mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann. Zudem fanden sie den Leichnam der 30-Jährigen in der Wohnung. Der dringend tatverdächtige Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Noch keine näheren Details zur Tat

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen, die zum offenbar gewaltsamen Tod der Frau geführt haben. Nähere Details teilte die Polizei bis jetzt allerdings nicht mit.

Der beschuldigte 26-jährige Deutsche wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.