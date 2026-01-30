Femizid an der Türlenstraße: Kollegen vom Klinikum Stuttgart trauern um die beliebte Maha D.

1 Das Wohnheim an der Türlenstraße soll ohnehin aufgegeben werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Eine Pflegerin wird am Dienstag tot in ihrer Wohnung an der Türlenstraße gefunden. Sie arbeitete am Klinikum Stuttgart. Wie geht man dort mit der schlimmen Nachricht um?











„Beliebt, offen und fröhlich“, so war Maha D. laut ihren Kolleginnen und Kollegen. Das hat Jan Steffen Jürgens, der Medizinische Vorstand und Vorstandsvorsitzende des Klinikums Stuttgart über die Mitarbeiterin erfahren. Am Dienstag wurde die Pflegehelferin tot in ihrer Wohnung im Wohnheim des Klinikums an der Türlenstraße gefunden. Die Polizei hat einen dringenden Verdacht: Ihr Partner hat sie vermutlich getötet. Was den Fall bei aller Tragik noch schlimmer macht: Schon zum zweiten Mal ist in dem in die Jahre gekommenen Gebäude ein Femizid geschehen. Zuletzt war dort 2023 eine 32-jährige Pflegeschülerin umgebracht worden.