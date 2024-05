Fellbacherin unheilbar krank: Die Kinder sollen schöne Erinnerungen an ihre Mama haben

1 Mittlerweile wachsen die Haare nach, weil die Chemotherapie zu Ende ist – Larissa Busik mit der kleinen Mayla. Foto: privat

Larissa Busik ist so schwer erkrankt, dass die Ärzte nicht wissen, wie viel Zeit sie noch hat. Ihr Brustkrebs hat gestreut. Doch die 33-Jährige gibt noch nicht auf. Sie versucht, mittels Spenden so viel wie möglich mit den Kindern zu erleben, alles zu ordnen und zu kämpfen.











Wenn ihr alles zu viel wird, geht Larissa Busik in den Garten. Das liebt sie. Dort draußen, an der frischen Luft, hat sie sich einiges vorgenommen: Die Kästen entlang des Gartenzauns sollen bunt bepflanzt werden, am liebsten mit Blumen, Obst und Gemüse. Genug zu tun also. Im Moment ist das kein Problem für die 33-Jährige. Sie hat eine gute Phase, fühlt sich fit und kann anpacken. „Ich unternehme gerade auch jeden Tag etwas. Und meine Freundinnen sind danach kaputter als ich.“