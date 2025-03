Fellbacher Super-Hochhaus: Schwabenlandtower wird zum bundesweiten Gespött: „Wir haben den Längsten“

1 Moderator Christian Ehring macht sich über den Fellbacher Schwabenlandtower lustig. Foto: Screenshot Extra 3/NDR

Das unvollendete Fellbacher Wohnhochhaus wird in der Fernseh-Satiresendung Extra 3 vor einem TV-Millionen-Publikum gewaltig auf die Schippe genommen – gemeinsam mit dem Elbprojekt in Hamburg.











Link kopiert

Das gab’s auch noch nie: Fellbach in einem Atemzug mit Hamburg als Lachnummer der Nation. Hohn und Spott über den Schwabenlandtower vor den Toren Stuttgarts und über die Elphi in Hamburg? Nun, so ganz stimmt das natürlich nicht, denn das Super-Konzertzentrum an der Elbe hat zwar Milliarden gekostet, aber es ist immerhin irgendwann mal fertig geworden und erfüllt als Elbphilharmonie seinen Zweck. Anders als der unvollendete Wolkenkratzer im vorderen Remstal. Allerdings gibt es tatsächlich ein fast noch skandalträchtigeres Vergleichsprojekt in der Hansestadt – nämlich den Elbtower.