1 Armin Karrer ist wieder auf der Suche Foto: Gottfried / Stoppel

Der Wechsel von Spitzenkoch Armin Karrer von Fellbach an den Chiemsee schien perfekt. Dort sollte er in die Fußstapfen der verstorbenen Kochlegende Heinz Winkler treten. Doch nun ist alles wieder offen.















Nach 18 Jahren im Fellbacher Zum Hirschen, wo Armin Karrer viele Jahre lang für sein Gourmetrestaurant Avui mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war, schien er der perfekte Nachfolger von Heinz Winkler zu sein. Der 73-jährige Starkoch war Ende Oktober nach einem Sturz in eine Klinik eingeliefert worden und dort verstorben. Schon Wochen zuvor war Karrer in dessen Residenz am Chiemsee. „Winkler selbst hat mich noch eingestellt“, hatte Karrer Anfang November gegenüber unserer Redaktion gesagt. „Wir waren seit Langem in Kontakt, er wollte an mich verpachten.“ Zu diesem Zeitpunkt war Karrer zumindest als Küchenchef am Chiemsee im Einsatz. Er und Winkler kannten sich bereits seit der gemeinsamen Zeit im Münchner Tantris.