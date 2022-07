1 Matthias und Hansjörg Aldinger (2. von links und 2. von rechts) inmitten der Top Ten des deutschen Weinbaus nach Wertung des Gault&Millau-Weinguides. Foto: Gault&Millau

Hans-Jörg und Matthias Aldinger aus Fellbach waren mit dabei, als Gault&Millau im Schwarzwald erstmals seine Top Ten der deutschen Weinwelt mit fünf roten Trauben geehrt hat.















Gault&Millau ehrt die zehn besten Winzer Deutschlands erstmals mit der Vergabe von fünf roten Trauben. Mittendrin in den Top Ten: Hansjörg und Matthias Aldinger, deren Fellbacher Weingut von den Kritikern in der jüngsten Ausgabe der Weinbibel als Fünf-Trauben-Betrieb mit in den deutschen Weinolymp gehievt worden ist. Gefeiert wurde dies jetzt im Morlokhof zu Baiersbronn, einem geschichtsträchtigen Bauernhofensemble in Mitteltal, das zum renommierten Hotel Bareiss gehört.