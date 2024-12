Fellbach im Rems-Murr-Kreis: Brand im Keller - 54 Menschen in Sicherheit gebracht

Brand im Keller - 54 Menschen in Sicherheit gebracht

1 Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Im Keller eines Mehrfamilienhauses bricht ein kleiner Brand aus. Durch das Haus zieht viel Rauch.











54 Menschen sind wegen eines Brandes im Keller ihres Mehrfamilienhauses von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Es sei viel Rauch durch das Haus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gezogen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Brand selbst sei ziemlich klein gewesen. Er brach laut den Ermittlern in einem Kellerabteil aus. Durch die Flammen seien Leitungen, die durch das Kellerabteil verliefen, beschädigt worden. Drei Wohnungen sind demnach nicht mehr bewohnbar.Die Feuerwehr habe den Brand rasch gelöscht.

Hoher Schaden nach Brand

Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen keine, hieß es. Ein Mensch sei vorsorglich von Sanitätern vor Ort durchgecheckt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 60.000 Euro. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.