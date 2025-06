Feldberg im Schwarzwald: Exotische Echsen in Steinbruch gefunden

Exotische Echsen in Steinbruch gefunden

1 Die exotischen Tiere wurden an einem Steinbruch bei Feldberg entdeckt. Foto: Dragon Shelter e.V.

Echsen aus der Familie der Bartagamen sollten in Baden-Württemberg eigentlich nur in Terrarien zu finden sein. Nun wurden einige Exemplare in freier Natur gefunden.











Passanten haben an einem Steinbruch bei Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mehrere exotische Echsen entdeckt. Die Tiere befanden sich teilweise in einem schlechten Zustand, wie die Polizei mitteilte. Deshalb werde davon ausgegangen, dass sie im Laufe der vergangenen Wochen ausgesetzt wurden. Mitglieder eines Freiburger Reptilienschutzvereines seien informiert worden, hieß es. Sie fanden dort sieben Bartagamen und retteten sie.

Bartagamen sind in Australien beheimatet und werden oft in privaten Terrarien gehalten. Sie werden rund 50 Zentimeter groß. Das Aussetzen dieser Schuppenreptilien ist ein Straftatbestand nach dem Tierschutzgesetz. Die Beamten vermuten, dass sich noch mehr der Echsen in dem Bereich des Steinbruchs aufhalten.