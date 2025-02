Feinschmecker Ranking: Die besten Restaurants in Baden-Württemberg und Stuttgart

1 Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat die 500 besten Restaurants in Deutschland getestet. Die Speisemeisterei mit Stefan Gschwendtner (Foto) als Küchenchef ist in Stuttgart das am höchsten bewertete Restaurant. Foto: Tom Weller / 24passion/Tom Weller / 24passion

Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat seine Liste der 500 besten Restaurants in Deutschland veröffentlicht. In Stuttgart steigt das Hegel 1 auf, in Baden-Württemberg werden Restaurants in Baiersbronn mit der Höchstnote bedacht. Aber auch welche abgewertet.











Link kopiert

Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat seine Auswahl der besten 500 Restaurants Deutschland 2025 veröffentlicht. Hier werden die Lokale mit F bewertet, und mit fünf F hat man die höchste Auszeichnung. Klar ist, wer in der Liste überhaupt auftaucht, kann sich glücklich schätzen.

Die besten Restaurants

In die obere Liga steigen mit dem Tantris in München und dem ES:SENZ in Grassau zwei Restaurants neu ein. Damit sind sie in bester Gesellschaft, und in Baden-Württemberg können sich einmal mehr die Teams in Baiersbronn aus der Schwarzwaldstube und dem Bareiss an fünf F freuen. Mit 4,5 F ist in Baden-Württemberg das Schlossberg in Baiersbronn bewertet worden, derweil haben das Le Pavillon in Bad Peterstal-Griesbach wie auch das Ösch Noir in Donaueschingen, das Ammolite im Europapark Rust sowie das Le Cerf in Zweiflingen 4 F erhalten.

Aufwertungen in Baden-Württemberg

Aufgewertet auf 3,5 F wurden das Restaurant Jacobi in Freiburg im Breisgau sowie das Lamm Rosswag in Vaihingen an der Enz. Neu unter den Restaurants mit 3,5 F ist das Bio Fine Dininge Restaurant 1950 in Hayingen. Unter die Kategorie 3 F aufgestiegen in Maltes Hidden Kitchen in Baden-Baden, das Esszimmer in Schwendi, der Hirsch in Sonnenbühl sowie der Seestern in Ulm, Neu unter den Auszeichnungen mit 2,5 F ist das 5 Sen:ses By Mario Aliberti in Karlsruhe, die Kurfürstenstube in Heidelberg und das bi:braud in Ulm. Aufgewertet wurde das Cédric in Weinstadt-Beutelsbach. Auf 2,5 F abgewertet wurde das Landhaus Feckl in Ehningen, das Restaurant 959 in Heidelberg, das Rebstock la petite Provence in Heilbronn sowie der Gasthof Krone in Waldenbuch.

Stuttgarter Restaurants

In Stuttgart sind insgesamt recht wenig Restaurants dabei. Mit 4 F ist in Stuttgart die Speisemeisterei nach wie vor Spitzenreiter, was auch der aktuellen Michelin-Bewertung mit zwei Sternen entspricht. In der Kategorie 3,5 F sind das 5 und der Zauberlehrling dabei. Neu ist das Hegel Eins in der Kategorie von 3 F neben der Wielandshöhe. Mit 2,5 F wurden das Délice, das Hupperts, das Christophorus und das Restaurant zur Weinsteige bewertet.