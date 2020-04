Was von Ostern bleibt

Feiertage in Zeiten von Corona

4 Das Osterlicht wird auch in diesem Jahr entzündet. So nah wie auf diesem Archivbild darf man sicher aber nicht mehr kommen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ostern. Das sind Gottesdienste, Blumengeschenke, Ausflüge, gutes Essen, kleine Aufmerksamkeiten. Jedenfalls bisher. Doch in diesen Zeiten hat sich vieles verändert. Lieb Gewonnenes ist nicht mehr möglich. Ostern mal ganz anders – aber wie? Die Eßlinger Zeitung hat sich umgehört.

Kreis Esslingen - Eine Konstante ist geblieben – die bunt bemalten Eier. Aber sonst? Ostern verläuft in desem Jahr ganz anders. Corona wirbelt auch dieses Fest durcheinander. Was ist möglich? Was nicht? Die Eßlinger Zeitung hat sich unter dem Motto „Was bleibt von Ostern?“ umgehört und mit Blumenhändlern, Vertretern der Kirchen, Gastronomen, Einzelhändlern und Kulturschaffenden gesprochen. Ein Osterausflug der anderen Art.