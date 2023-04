1 Während der Feiertage an Ostern haben die Geschäfte hierzulande geschlossen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/mhphoto/IMAGO/Mario Hösel

Am Karfreitag und am Ostermontag haben die Geschäfte in Deutschland nicht geöffnet. Lohnt sich ein Ausweichen auf die Nachbarländer? In einigen gelten andere Regeln als hierzulande.















Link kopiert

Wer in Deutschland während Ostern Besorgungen machen muss, sollte für diese den Gründonnerstag oder den Karsamstag einplanen, da an den anderen Tagen keine Läden geöffnet haben – es sind schließlich gesetzliche Feiertage. In den Nachbarländern gelten nicht immer dieselben Regeln, je nachdem wo man ist, ist ein Einkauf auch am Karfreitag oder Ostermontag möglich.

In den Niederlanden ist der Karfreitag beispielsweise kein gesetzlicher Feiertag. Somit ist das Einkaufen an diesem Tag kein Problem dort. Auch an Ostersonntag und -montag haben in den Niederlanden viele Geschäfte offen, obwohl diese Tage als gesetzliche Feiertage gelten.

Einkaufen am Karfreitag ist oft möglich

Im Nachbarland Frankreich gilt der Karfreitag nicht als gesetzlicher Feiertag. Genauso wie am Karsamstag ist das Einkaufen dort möglich. Am Ostersonntag haben keine Geschäfte in Frankreich geöffnet, da es sich um einen Feiertag handelt. Gleiches gilt für den Ostermontag, wobei einige Läden in großen Städten nicht geschlossen sind.

Österreich hat am Karfreitag keinen gesetzlichen Feiertag eingeführt, weshalb die Geschäfte dort auch geöffnet haben. An Ostersonntag und -montag bleiben sie jedoch geschlossen. Direkt daneben in der Schweiz gilt der Karfreitag als Feiertag, weshalb die Läden nicht öffnen. Der Ostermontag dagegen ist nur regional in einigen Kantonen gesetzlicher Feiertag.

Ähnlich sieht es in Polen aus. Der Karfreitag gilt dort als normaler Arbeitstag, weshalb die Läden geöffnet sind. Ostersonntag und -montag sind allerdings gesetzliche Feiertage, an denen Geschäfte geschlossen bleiben. So verhält es sich auch in Tschechien.

Am extremsten ist die Einkaufssituation in Dänemark: Dort haben die Geschäfte am Gründonnerstag, Karfreitag sowie Ostersonntag und -montag geschlossen, da alle Tage gesetzliche Feiertage sind.