1 Ab Donnerstag wird in Nürtingen der Maientag gefeiert. Foto: Stadt Nürtingen

Wegen Christi Himmelfahrt blicken viele einer kurzen Arbeitswoche entgegen. In Esslingen und Umgebung ist in den nächsten Tagen viel geboten: darunter der Maientag in Nürtingen, ein Frauenflohmarkt oder das Streetfood-Festival in Esslingen.















Vorfeiertag, Christi Himmelfahrt und dann Wochenende: In den nächsten Tagen stehen in Esslingen und Umgebung zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Startup Beats GründES!, das Center for Entrepreneurship der Hochschule Esslingen, präsentiert am Mittwoch, 17. Mai im Esslinger Komma die Veranstaltung Startup Beats . Zu sehen sind Kilian Mohns, der gefühlvolle Songs auf die Bühne bringt. Anschließens spielt die Band Bengt funky Pop und Hip-Hop. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem über Praktika und Abschlussarbeiten in Start-ups sowie die Angebote von GründEs! informieren.

Maientag Fünf Tage lang wird in Nürtingen der Maientag begangen. An Christi Himmelfahrt, 18. Mai, geht es auf dem Festplatz im Stadtteil Oberensingen los. Unmittelbar vor dem großen Festumzug am Samstag, 20. Mai, um 10.30 Uhr mit 25 Schülergruppen und Musikvereinen bekommt der Oberbürgermeister Johannes Fridrich vor dem Rathaus traditionell Brot von der Landjugend überreicht.

Schlemmen am Hafenmarkt Das Streetfood-Festival in Esslingen geht in eine neue Runde: Los geht es am Donnerstag, 18. Mai auf dem Esslinger Hafenmarkt. Bei der Veranstaltung stehen dann bis Sonntag, 21. Mai wieder Esskultur und Küchenkunst aus aller Welt im Mittelpunkt. Ab 11 Uhr werden die Speisen an jedem der Veranstaltungstage frisch an den Streetfood-Ständen zubereitet. Für musikalische Unterhaltung sorgen Laviana Roberto mit Pop-Coversongs. Am Sonntag ist Kinder- und Familientag.

Frauenflohmarkt In der Esslinger Osterfeldhalle, Köngener Straße 51, wird am Samstag, 20. Mai ein Frauenflohmarkt veranstaltet. Wobei der Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit liegen soll, wie die Veranstalter schreiben. Los geht es um 12 Uhr.

Critical Mass Die Fahrradbewegung rollt am Freitag, 19. Mai wieder durch Esslingen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Esslinger Marktplatz. Critical Mass ist eine weltweite Initiative, die sich als Ziel gesetzt hat eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr aufzuzeigen.