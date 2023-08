1 Stau auf der A8: Am Wochenende wird es auf den Autobahnen laut ADAC wieder viel Verkehr geben (Archivbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Erneut könnte es voll werden auf den Straßen in Deutschland: Der ADAC warnt vor Staus am Wochenende. Grund sind ein Feiertag und das Ferienende in einigen Bundesländern.















Die große Reisewelle zum Sommerferienstart ist vorüber. Doch das heißt nicht, dass sich die Lage auf den Straßen entspannt. Auf deutschen Autobahnen könnte am Wochenende laut ADAC erneut einiges an Geduld gefragt sein. Weil in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bald die Sommerferien enden, dürften viele Autofahrer auf dem Heimweg sein, teilte der ADAC am Montag mit.

In Bayern und im Saarland dürften dagegen viele durch Mariä Himmelfahrt am 15. August ein verlängertes Wochenende eingeplant haben - und diese Zeit für Kurzurlaube nutzen. In beiden Bundesländern könne es daher vor allem am Freitag zu Staus kommen, warnt der Automobilclub. Wer kann, solle deshalb An- und Abreise mit dem Auto in die Wochenmitte verschieben.

Staurisiko an den Grenzübergängen

Besonders hoch ist die Staugefahr demnach an den bayerischen Grenzübergängen der Autobahn 3 zwischen Linz und Passau, der A8 zwischen Salzburg und München und der A93 zwischen Kufstein und Rosenheim.

Im Ausland müssen Urlauber vor allem in Italien mit Staus rechnen: Italiens Fernstraßen sind dieses Mal besonders stark belastet. Dort seien am Wochenende vor dem Feiertag Ferragosto am 15. August viele Menschen in Richtung Meer unterwegs.