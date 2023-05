10 Beim Schön am Neckar Open-Air kann unterm Sternenhimmel getanzt werden. Foto: Daniel Jüptner | 8pm.de

Der Sommer steht vor der Tür: Kino, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen werden im Kreis Esslingen nach draußen verlegt. Eine Auswahl an Open-Air Veranstaltungen in Esslingen und Umgebung.















Link kopiert

Den Lieblingsfilm unterm Sternenhimmel schauen oder bei untergehender Sonne tanzen? Open-Air-Events machen den Sommer unvergesslich. Auch der Kreis Esslingen hat diesen Sommer einiges zu bieten: Vom Kult-Ur-Open-Air in Weilheim über Kinoabende in historischem Ambiente bis zu Musik auf der Esslinger Burg. Eine Sammlung an Veranstaltungen, um Open-Air-Flair in der Region zu genießen.

3K Festival in Köngen: „Konzert, Kabarett, Kontraste“ – unter diesem Motto feiert Köngen dieses Jahr am Samstag, 12. August das 3K-Festival. Auf dem Burgschulareal veranstaltet das Jugendhaus Trafo seit 2001 das Abschlussfest des Abenteuerspielplatzes. Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem der Kabarettist Michael Krebs, die Band Von Enna raus, Beat07 und The Rogues From Country Hell. Die Ticketpreise werden bald bekannt gegeben und Tickets können online oder an der Abendkasse erworben werden.

Flammende Sterne Festival in Ostfildern: Unterschiedliche Feuerwerke, eine Lasershow, ein interessantes Rahmenprogramm, einen Markt und Festivalflair – all das verspricht das Flammende Sterne Festival, das Freitag, 25. bis Sonntag, 27. August im Scharnhauser Park stattfindet. Zum feurigen Wettkampf treffen sich die besten Pyrotechniker seit 19 Jahren auf dem Festival. Das Flammende Sterne ist ein Festival für Groß und Klein und dadurch vor allem für Familien gut geeignet. Der Vorverkauf ist bereits gestartet und Tickets gibt es ab 21,50 Euro.

Kult-Ur-Open-Air in Weilheim: Bereits zum 27. Mal findet das Kult-Ur-Open-Air am Pfingstwochenende in Weilheim an der Teck statt. Auch wenn das Festival mittlerweile in ein Zelt umgezogen ist, hat es mit einer Mischung aus Campen, Lagerfeuer und Musik sein Open-Air-Feeling beibehalten. Von Freitag, 26. bis Sonntag,28. Mai spielen dort unter anderem die Bands Go Go Gazelle, Kalapi, und die Stuttgarter Band The Journey Back. Einen Campingplatz gibt es direkt neben dem Festivalgelände. Tickets sind ab 15 Euro erhältlich, der Vorverkauf hat bereits gestartet.

Schön am Neckar Open-Air in Nürtingen: Sieben Liveacts und ein DJ verwandeln den Hölderlingarten der Freien Kunstakademie Nürtingen am Freitag, 30. Juni und am Samstag, 1. Juli in eine gemütliche Open-Air-Kulisse. Bereits zum neunten Mal lädt der Kulturverein Provisorium e.V. im Hölderlingarten zum Feiern ein. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bands Caribio, Gobilove, Crew Couleur und Bellalebwohl. Ein Tagesticket gibt es ab 27 Euro. Kinder dürfen umsonst auf das Festival, wenn sie 14 Jahre alt oder jünger sind. Allerdings muss trotzdem pro Kind ein kostenloses Ticket gebucht werden.

Theater in Esslingen: Theater unter freiem Himmel gibt es mitten im Herzen der Esslinger Altstadt, auf der Württembergischen Landesbühne. Der Spielplan umfasst Gegenwartsdramatik, Klassiker, musikalische Produktionen und Kinder- und Jugendtheater. Zum Abschluss der Saison spielt die Württembergische Landesbühne im Juli einen Theaterklassiker Open Air. Für die Aufführungen unter freiem Himmel wechselt das Theater jährlich zwischen Kesslerplatz und Maille. Das diesjährige Datum wird bald bekannt gegeben.

Sommernachtskino in Kirchheim: Im Sommernachtskino in Kirchheim unter Teck wird ein Abend zum Sommernachtstraum. In gemütlichem Ambiente werden auf dem Martinskirchplatz von Donnerstag, 3. August bis Sonntag, 27. August ab jeweils ca. 21 Uhr Filme in Kinoqualität auf einer großen Leinwand gezeigt. Außerdem gibt es beim Kirchheimer Open-Air-Kino ein breites Angebot an Essen und Getränken. Welche Filme dieses Jahr über die Leinwand flimmern, wird im Juli bekannt gegeben.

Jazz-Open-Air im Dulkhäusle in Esslingen:

Donnerstag ist Jazz-Tag im Dulkhäusle in Esslingen. In der Waldgaststätte finden von Mai bis September jede Woche ab 19 Uhr Live-Konzerte statt. Wenn das Wetter gut ist, wird auf der Terrasse die regionale Jazzszene präsentiert. Bei schlechtem Wetter wird der Konzertabend ins Restaurant verlegt. In lockerer Atmosphäre gibt es, neben der Live-Musik, unteranderem Hot Dogs und Steackbrötchen bei den nahestehenden Food-Trucks. Der Eintritt zum Jazz-Event ist frei.

Estival in Esslingen: 13 Tage Spaß und Unterhaltung, sieben Wirte in beeindruckender Festarchitektur, leckeres Essen und Getränke und Altstadt-Flair – das verspricht das Estival, das von Freitag 4. bis Mitwoch, 16. August auf dem Marktplatz in Esslingen stattfindet. Wiederholt tritt das Estival die Nachfolge des Zwiebelfest an und lädt Esslinger und Nicht-Esslinger zum Sommer-Festival ein. Der Eintritt ist kostenlos.

Schlemmen auf den Fildern: Auf dem Schlossplatz in Neuhausen auf den Fildern, findet von Freitag, 21. Juli bis Sonntag, 23. Juli die Neuhauser Bierwecketse statt. Mehr als zehn Vereine sorgen für die Bewirtung. Es gibt unter anderem Rote Wurst, Steckerlfisch, Bier vom Fass, und Wein aus Württemberg. Außerdem wartet auf die Gäste neben einem Sektzelt und einer Cocktailbar, viel Live-Musik, Auftritte des Vereinsnachwuchs und Kinder Spiel- und Bastelaktionen. Für die Bierwecketse muss kein Eintritt gezahlt werden.

Sommer auf der Esslinger Burg: Im Sommer wird die Esslinger Burg zur Bühne: Am Freitag, 21. Juli spielt die Band Revolverheld, am Samstag, 22. Juli tritt Helge Schneider auf und am Sonntag, 23. Juli empfängt Katie Melua ihre Fans. Von Donnerstag, 27. Juli bis Samstag 5. August übernimmt das Kommunale Kino und verwandelt die Burg in ein Open-Air-Kino. Tolle Filme, Livemusik und historisches Gemäuer schaffen perfekte Bedingungen für laue Sommernächte auf der Esslinger Burg. Tickets für das Kino gibt es für 12, 50 Euro Anfang Juli, online bei Kinoheld oder in der Buchhandlung Provinzbuch in gedruckter Form.

Sonnenrot-Festival in Kirchheim: Tribute-Bands von bekannten Größen, wie Coldplay, Rammstein und Depeche Mode spielen zusammen mit anderen Künstlern auf dem Sonnenrot Festival in Kirchheim unter Teck. Direkt am Fluggelände Hahnweide gelegen, lädt das Festival mit beeindruckender Kulisse Musikfans ein. Von Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. Juli gibt es hier zum zweiten Mal Tribut-Bands, einige Food-Trucks und regionale Verkaufsstände. Aufgepasst: Wer vor 17 Uhr kommt, muss nichts zahlen. Ansonsten kostet das Tagesticket 17 Euro.